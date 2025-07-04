Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля 2025 года
Вам захочется сказать больше, чем обычно, и вы не удержите это внутри. Сегодня слова сложатся в то, что давно зрело и наконец будет услышано.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 4 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Сегодня вы случайно попадёте в нужную ситуацию — без усилий и подготовки. Не станете сопротивляться потоку, и он вынесет вас туда, где ждут.
Телец
Вы не позволите чужим планам диктовать вам ритм. Сегодня выберете свой темп — и именно он окажется самым точным и бережным к вам.
Близнецы
Вам захочется сказать больше, чем обычно, и вы не удержите это внутри. Сегодня слова сложатся в то, что давно зрело и наконец будет услышано.
Рак
Вы позволите себе быть не занятым — и в этом появится ясность. Сегодня ничегонеделание подарит больше движения, чем суета последних дней.
Лев
Сегодня вы сделаете шаг в сторону простоты — и получите результат, которого не давала борьба. Всё окажется ближе, чем вы думали.
Дева
Не захотите объяснять свои чувства — и это будет честно. Сегодня даже молчание прозвучит глубоко, если вы не начнёте его оправдывать.
Весы
Вы удивитесь, как легко сложится разговор, которого вы избегали. Сегодня тишина больше не понадобится — появится нужный момент для слов.
Скорпион
Окажетесь в ситуации, где надо будет отпустить. И вы отпустите. Не из слабости — из понимания, что всё своё останется с вами и так.
Стрелец
Вы решите пойти туда, куда давно не доходили руки — и окажется, что вас там ждали. Сегодня желание совпадёт с возможностью.
Козерог
Почувствуете, как сильно изменилась ваша реакция. Сегодня вы не вспылите — и именно это даст вам контроль над ситуацией, а не наоборот.
Водолей
Сегодня не начнёте спорить ради принципа. Это позволит сохранить контакт, который на деле важнее, чем победа в разговоре.
Рыбы
Вы не возьмёте на себя чужие эмоции — и вздохнёте свободнее. Сегодня день, когда внутренние границы станут заметнее, и это даст вам силу.
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