Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля 2025 года

Вам захочется сказать больше, чем обычно, и вы не удержите это внутри. Сегодня слова сложатся в то, что давно зрело и наконец будет услышано.

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Овен

Сегодня вы случайно попадёте в нужную ситуацию — без усилий и подготовки. Не станете сопротивляться потоку, и он вынесет вас туда, где ждут.

Телец

Вы не позволите чужим планам диктовать вам ритм. Сегодня выберете свой темп — и именно он окажется самым точным и бережным к вам.

Близнецы

Вам захочется сказать больше, чем обычно, и вы не удержите это внутри. Сегодня слова сложатся в то, что давно зрело и наконец будет услышано.

Рак

Вы позволите себе быть не занятым — и в этом появится ясность. Сегодня ничегонеделание подарит больше движения, чем суета последних дней.

Лев

Сегодня вы сделаете шаг в сторону простоты — и получите результат, которого не давала борьба. Всё окажется ближе, чем вы думали.

Дева

Не захотите объяснять свои чувства — и это будет честно. Сегодня даже молчание прозвучит глубоко, если вы не начнёте его оправдывать.

Весы

Вы удивитесь, как легко сложится разговор, которого вы избегали. Сегодня тишина больше не понадобится — появится нужный момент для слов.

Скорпион

Окажетесь в ситуации, где надо будет отпустить. И вы отпустите. Не из слабости — из понимания, что всё своё останется с вами и так.

Стрелец

Вы решите пойти туда, куда давно не доходили руки — и окажется, что вас там ждали. Сегодня желание совпадёт с возможностью.

Козерог

Почувствуете, как сильно изменилась ваша реакция. Сегодня вы не вспылите — и именно это даст вам контроль над ситуацией, а не наоборот.

Водолей

Сегодня не начнёте спорить ради принципа. Это позволит сохранить контакт, который на деле важнее, чем победа в разговоре.

Рыбы

Вы не возьмёте на себя чужие эмоции — и вздохнёте свободнее. Сегодня день, когда внутренние границы станут заметнее, и это даст вам силу.

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