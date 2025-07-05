Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 5-6 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 5-6 июля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Related video

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 5-6 июля 2025 года.

Весы

Эти выходные могут стать началом красивой истории. Вам удастся произвести впечатление на нужного человека, даже не прилагая особых усилий. Ваша мягкость, чувство стиля и тонкое обаяние окажутся на пике. Не бойтесь говорить о чувствах — именно сейчас вы будете услышаны и поняты правильно. Особенно благоприятны свидания в уютных местах с живой музыкой или атмосферным светом.

Скорпион

Уикенд вдохновит на спонтанность и флирт. Ваша энергия будет манить, а внутренняя свобода — очаровывать. Есть шанс на встречу, которая изменит привычный взгляд на любовь. Даже если отношения начнутся неожиданно, не спешите анализировать — просто позвольте себе почувствовать. Это время, когда легкость и радость могут перерасти в нечто важное и долгосрочное.

Рыбы

Сердце Рыб откроется миру — и оно будет не напрасно. Вы станете магнитом для теплого, искреннего общения. Возможны неожиданные признания от человека, которого вы давно знаете, но не рассматривали как потенциального партнера. Главное — не закрываться и не сомневаться в себе. Ваша душевность и внимательность к деталям будут замечены и оценены по достоинству.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2025 года.