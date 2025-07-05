Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2025 года
Сегодня вы сделаете паузу в привычном темпе. И увидите, что многое может подождать. А вы — нет. Вы выберете себя, и это будет честно.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 5 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Сегодня вы примете то, что раньше отталкивали. И почувствуете, как уходит напряжение. Это решение окажется не громким, но очень важным.
Телец
Вы не станете тянуть время, если почувствуете — пора. Примете вызов спокойно, без суеты. И день начнёт складываться в нужную сторону.
Близнецы
Сегодня ваша интуиция подскажет, когда лучше промолчать. И вы послушаете её. Тишина станет не паузой, а точкой опоры в разговоре.
Рак
Вас потянет на воспоминания, но вы не утонете в прошлом. Посмотрите на него трезво — и с благодарностью вернётесь в своё «сейчас».
Лев
Не начнёте спорить ради доказательства. Вместо этого вы услышите другого — и создадите диалог, а не монолог. Это будет дороже победы.
Дева
Сегодня вы отступите от графика — не из-за лени, а из-за внутреннего зова. И именно этот сдвиг покажет, что порядок бывает живым.
Весы
Примете чей-то отказ спокойнее, чем ожидали. Без обиды, без драмы. Вы увидите в этом границу — и почувствуете, как стало легче дышать.
Скорпион
Вы не станете настаивать, если почувствуете сопротивление. Сегодня мягкость окажется сильнее давления — и результат будет глубже.
Стрелец
Вы решите заглянуть туда, куда обычно не смотрите. Новый маршрут — внутренний или внешний — даст вам свежесть, которой не хватало.
Козерог
Сегодня вы сделаете паузу в привычном темпе. И увидите, что многое может подождать. А вы — нет. Вы выберете себя, и это будет честно.
Водолей
Вы не поддадитесь настроению толпы — и сохраните своё. Это даст вам стойкость, которая заметно выделит вас без слов и жестов.
Рыбы
Сегодня случайная встреча окажется не случайной. Вы почувствуете, что именно этот разговор напомнит вам, зачем вы начали свой путь.
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