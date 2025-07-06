Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 7 по 13 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 7 по 13 июля 2025 года.

Близнецы

Вы почувствуете, как все начнет складываться в вашу пользу. На работе появится шанс проявить себя и получить признание. Финансово неделя принесет стабильность и даже небольшой прирост. В личной жизни станет теплее — партнер проявит внимание, а одинокие Близнецы смогут начать яркое общение. Главное — не занижать планку и не бояться быть на виду.

Дева

Неделя откроет перед вами новые возможности — как творческие, так и профессиональные. Идея, которую вы давно вынашивали, получит поддержку или вдохновение для реализации. Возможны неожиданные поступления денег или подарок. В отношениях воцарится легкость, а флирт перерастет в нечто более интересное. Ваша энергия будет притягательной.

Водолей

Вы будете собраны и спокойны — и это станет вашей суперсилой. Рабочие задачи начнут решаться без лишней суеты, а ваши усилия, наконец, принесут отдачу. Возможны приятные новости по деньгам: от премии до возвращения старого долга. В любви наступит момент доверия и взаимности. Все, что вас волновало, начнет обретать четкие очертания и ответы.

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