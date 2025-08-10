Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 августа 2025 года

Сегодня случайный жест доброжелательности со стороны другого человека даст вам нужный импульс. Вы почувствуете готовность к новым шагам.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 10 августа 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

В утренней суматохе появится маленькая возможность, заметив которую, вы измените план дня. Этот выбор принесёт ощущение, что всё идёт верно.

Телец

Сегодня неожиданное приглашение заставит пересмотреть график. Приняв его, вы окажетесь в месте, где услышите ценную для себя информацию.

Близнецы

В потоке мыслей всплывёт идея, о которой вы давно забыли. Сегодня она получит шанс воплотиться, если сделаете первый шаг без промедления.

Рак

Маленькое открытие в обыденном деле покажет, что путь к результату ближе, чем вы думали. День пройдёт под знаком тихого, но важного продвижения.

Лев

Разговор с человеком, от которого вы не ждали откровенности, сегодня даст новую опору для ваших планов. Ощутите уверенность в выбранном направлении.

Дева

Сегодня вы вдруг поймёте, что одно из дел можно сделать проще. Это откроет время для того, что давно ждет вашего внимания, и день пройдёт легче.

Весы

Сегодня небольшое изменение привычного маршрута приведёт к неожиданной встрече. Этот момент окажется важнее, чем вы сможете понять сразу.

Скорпион

Сегодня неожиданный вопрос от знакомого подтолкнёт к полезным раздумьям. Ответ, который найдёте, пригодится вам уже в ближайшие дни.

Стрелец

Сегодня события выстроятся так, что вы сможете завершить то, что откладывалось. Удовлетворение от результата подарит вам лёгкость.

Козерог

Сегодня внезапно сложится редкая тишина, в которой вы услышите свой внутренний ответ на давний вопрос. Это изменит ход следующей недели.

Водолей

Сегодня случайный жест доброжелательности со стороны другого человека даст вам нужный импульс. Вы почувствуете готовность к новым шагам.

Рыбы

Сегодня вы в знакомой ситуации заметите тонкость, которая прежде ускользала. Осознав её, вы найдёте выход из затянувшегося затруднения.

