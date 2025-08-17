Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 18 по 24 августа 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 18 по 24 августа 2025 года.

Телец

Предстоящая неделя принесёт новые возможности и вдохновение. Нестандартные решения приведут к успеху, а новые знакомства или деловые контакты помогут выйти на другой уровень. Финансовая сфера порадует удачными находками и мелкими, но приятными прибавками. В отношениях вас ждёт свежий виток, наполняющий энергией и желанием строить планы на будущее.

Лев

Предстоящая неделя подарит чувство устойчивости и уверенности в будущем. Деньги будут приходить вовремя, а возможный неожиданный доход или приятный подарок ещё больше укрепит ваше настроение. На работе появится шанс проявить себя, а ваши усилия будут замечены и оценены. В личной жизни — гармония и поддержка, которые вдохновят на новые шаги вперёд.

Водолей

Эта неделя станет для вас яркой и продуктивной. Вы легко сможете привлечь внимание к своим идеям и получить ресурсы для их воплощения. Смелые шаги в финансах и работе окажутся особенно удачными, а новости, связанные с карьерой или проектами, поднимут настроение. В личной жизни возможен всплеск эмоций и романтики, что добавит уверенности и энергии.

