Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 18 по 24 августа 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 18-24 августа стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

Предстоящая неделя может оказаться напряжённой из-за обилия дел и забот, которые навалятся одновременно. Есть риск переоценить свои силы и взять на себя слишком многое, что приведёт к усталости и раздражению. Особенно внимательно относитесь к документам и финансовым вопросам, даже мелкая ошибка способна дорого стоить. В личной жизни лучше избегать излишних споров и навязывания своей точки зрения — сейчас гармония сохранится, если вы проявите терпение и умение слушать собеседника.

Рак

Неделя потребует от вас особой внимательности к словам и поступкам. Резкие решения или импульсивные действия могут создать проблемы, особенно в деловой сфере. Финансовые риски будут высоки, поэтому от сомнительных сделок лучше отказаться. Важно избегать конфликтов, даже если обстоятельства будут провоцировать на жёсткие реакции. В отношениях проявите больше гибкости и доверия — ваша склонность к контролю может вызвать недовольство партнёра. Сдержанность и умение вовремя остановиться станут главными союзниками этой недели.

Козерог

На этой неделе вам стоит запастись выдержкой. Возможны непредвиденные расходы или изменения в планах, которые могут выбить из равновесия. Чтобы избежать разочарований, лучше не торопиться и не принимать быстрых решений. Важно сохранять спокойствие, даже если обстоятельства будут подталкивать к эмоциям. Финансовая сфера потребует аккуратности: избегайте крупных вложений и необдуманных покупок. В отношениях не стоит слишком остро реагировать на мелочи — мягкость и доверие помогут сохранить баланс и укрепят связь.

