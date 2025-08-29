Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 30-31 августа 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 30-31 августа стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

В эти выходные вам стоит быть особенно осторожными в общении — как в живом разговоре, так и в переписках. Легкость ваших слов, которая обычно помогает очаровывать и быстро находить общий язык, может сыграть против вас. Есть вероятность, что близкий человек или коллега воспримет ваши фразы слишком буквально и увидит в них то, чего вы совсем не имели в виду. Чтобы избежать недоразумений, замедлите темп общения и постарайтесь проверять, насколько вас правильно поняли. Лучше объяснить лишний раз, чем потом исправлять испорченное настроение.

Весы

Выходные могут показаться вам напряженными из-за постоянного стремления держать всё под контролем. Даже мелкие отклонения от привычного порядка будут вызывать раздражение и желание всё немедленно исправить. Но именно в этом и кроется опасность: вы можете слишком уставать от стремления к идеалу и испортить себе впечатление от отдыха. Важно напомнить себе, что не всё зависит от вас и не всё должно быть доведено до совершенства. Если удастся отпустить ситуацию и принять её такой, какая она есть, вы сохраните внутренний баланс и проведёте дни с большей легкостью.

Козерог

Для вас выходные могут стать временем, когда энергия и удача немного притормозят, особенно в вопросах, связанных с деньгами, планированием и деловыми решениями. Ситуации будут складываться так, что поспешные шаги могут привести к лишним тратам или неверным выводам. Поэтому лучше отложить важные обещания, покупки или обсуждения проектов. Используйте это время для отдыха, восстановления сил и обдумывания будущих планов без спешки. Если сможете снизить обороты и позволите себе паузу, то избежите ошибок и сохраните ресурсы для более удачного периода, который скоро наступит.

