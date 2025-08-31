Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 1 по 7 сентября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 1 по 7 сентября 2025 года.

Овен

Овнам звезды обещают гармонию и стабильность как в личной жизни, так и в творческих делах. Новые знакомства и встречи могут перерасти в интересные проекты или долгосрочные связи, а привычные дела будут идти легче и быстрее, чем обычно. Важно прислушиваться к интуиции и не бояться проявлять инициативу. Эта неделя также благоприятна для обучения и саморазвития — даже маленькие шаги сегодня дадут значимый результат завтра.

Весы

Весам везение принесет путешествия, обучение и расширение кругозора. Это удачное время для новых знакомств, участия в мероприятиях и открытия перспективных возможностей. Энергия будет высокой, поэтому важно распределять силы и не брать на себя слишком много одновременно. Также стоит обратить внимание на здоровье и режим дня — гармония между активностью и отдыхом усилит успехи на работе и в личной жизни.

Стрелец

На этой неделе удача будет сопровождать Стрельцов в финансовых и карьерных вопросах. Возможны выгодные предложения, неожиданные бонусы или новые проекты, которые принесут дополнительный доход. Главное — действовать смело и не откладывать важные решения. Также полезно обратить внимание на мелкие детали в документах и переписке, чтобы не упустить шанс. В личной жизни возможны приятные сюрпризы от близких — используйте энергию для укрепления отношений.

