Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 15 по 21 сентября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 15 по 21 сентября 2025 года.

Телец

Эта неделя подарит вам шанс не просто оказаться в центре внимания, но и использовать этот момент для продвижения своих идей и планов. Вас будут слушать внимательнее обычного, а ваши предложения станут вызывать живой интерес и уважение. Многие из тех, кто раньше сомневался, начнут воспринимать ваши слова как руководство к действию. В профессиональной сфере возможно продвижение или похвала от руководства, а в личной жизни атмосфера наполнится теплотой и искренностью. Не исключены приятные признания, комплименты или знаки внимания, которые дадут вам почувствовать свою значимость.

Дева

Для вас эта неделя станет временем новых знакомств и расширения круга общения. Вы сможете легко найти общий язык даже с теми, с кем раньше не удавалось. Удача будет сопровождать вас в социальных контактах, переговорах и романтических встречах. Есть шанс познакомиться с человеком, который станет вашим союзником или сыграет важную роль в будущем — будь то в дружбе, делах или любви. В финансовой сфере вероятны приятные бонусы: неожиданный подарок, выигрыш или выгодное предложение там, где вы его совсем не ждали. Внутренняя гармония и легкость помогут вам справляться с любыми задачами и делать это с удовольствием.

Рыбы

Эта неделя особенно благоприятна для практических дел и долгосрочных проектов. Все, что раньше шло медленно или требовало от вас упорства, начнет постепенно двигаться вперед, принося ощутимый результат. Вас ждут удачные переговоры, правильные решения и помощь со стороны тех, на кого можно положиться. Особенно заметным станет прогресс в сфере работы и финансов: появятся новые возможности укрепить свое положение. В личной жизни звезды тоже будут благосклонны — ожидайте поддержки от близких, проявления заботы и, возможно, приятных сюрпризов, которые добавят вам уверенности и вдохновения.

