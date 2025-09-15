Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 15 по 21 сентября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 15-21 сентября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

На этой неделе вам стоит внимательнее относиться к вопросам, связанным с финансами и планированием. Существует риск сделать импульсивную покупку или потратиться на то, что позже окажется ненужным. Также звезды советуют не брать на себя лишних обязательств — они могут оказаться тяжелее, чем кажется на первый взгляд. В общении с близкими проявите терпение: малейшее недопонимание способно перерасти в спор, если не проявить мудрость.

Весы

Для вас неделя может принести больше бытовых и рабочих забот, чем ожидалось. Могут возникнуть задержки в делах или необходимость переделывать то, что, как казалось, уже завершено. Главное — не позволять раздражению взять верх. Важно беречь силы и не перегружать себя, иначе усталость скажется на настроении. В личных отношениях тоже возможны мелкие недоразумения — постарайтесь быть мягче и не требовать от других слишком многого.

Водолей

Звезды предупреждают: в этот период стоит проявить осторожность в словах и поступках. Легкомысленные обещания или случайные комментарии могут вызвать недовольство окружающих. В профессиональной сфере также возможны ситуации, когда потребуется больше внимательности к деталям, иначе велика вероятность ошибки. Финансовые вопросы лучше решать без спешки, взвесив все риски. Важно сохранять внутреннее равновесие и не поддаваться на чужие эмоции.

