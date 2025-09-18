Солнечное затмение 21 сентября 2025 года: чего ожидать

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года откроет новый этап перемен. Оно принесёт необходимость пересмотреть привычки, отказаться от лишнего и внимательнее прислушаться к себе.

21 сентября 2025 года произойдёт солнечное затмение в знаке Девы. Этот день станет важной астрологической точкой: события вокруг могут ощущаться как рубеж, когда прошлое окончательно теряет силу, а будущее ещё не определено. Чего ожидать от этого дня и как использовать его потенциал с пользой — рассказала астролог Анжела Перл.

Солнечного затмения 21 сентября: точное время и значение

Солнечное затмение состоится 21 сентября 2025 года в 12:47 по киевскому времени. Оно завершит коридор затмений, начавшийся лунным затмением 7 сентября, и станет финальной точкой в цепочке событий, которые активно развивались в течение этих двух недель. Астрономически оно будет видно в Северной Америке, Европе и частично в Африке, что делает его особенно значимым для этих регионов. С астрологической точки зрения, это затмение в знаке Девы символически закрывает старые программы, связанные с повседневным ритмом, здоровьем и ответственностью, подталкивая к новому этапу внутренней дисциплины и самопознания.

Чего ожидать от Солнечного затмения 21 сентября

Энергия Девы заставит обратить внимание на практическую сторону жизни — здоровье, работу, повседневные обязанности. Могут появляться неожиданные изменения в планах, ситуации, требующие срочной перестройки режима. Многие почувствуют желание очистить пространство вокруг себя и отказаться от лишнего. Возможны важные разговоры о будущем, но решения лучше принимать постепенно, не под влиянием эмоций.

Чего избегать в Солнечное затмение 21 сентября

Затмение несёт элемент неопределённости, а Нептун создаёт риск иллюзий. В этот период стоит избегать импульсивных поступков, поспешных обещаний и рискованных начинаний. Не рекомендуется перегружать себя делами или брать новые обязательства, которые не по силам. Финансовые вопросы, особенно крупные вложения, лучше отложить. Также важно беречь здоровье — не перенапрягаться и избегать стрессов.

Как использовать энергию затмения

Это хороший момент для очищения — и внутреннего, и внешнего. Полезно избавиться от вещей, которые больше не нужны, завершить старые проекты, пересмотреть режим дня. Подойдут практики тишины и уединения: медитация, прогулки, работа с телом. Важно слушать себя и делать маленькие шаги к гармонии, а не стремиться к мгновенному результату.

