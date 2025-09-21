Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября 2025 года

Сегодня неожиданный комплимент поднимет настроение и задаст тон всему дню. Вечером появится шанс начать то, что давно хотелось попробовать.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 21 сентября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня неожиданный звонок изменит планы, но даст полезную информацию. К вечеру появится шанс завершить дело, которое откладывалось.

Телец

Сегодня мелкая покупка или удачная находка принесёт радость. Вечером вы сможете спокойно разобраться с тем, что давно мешало расслабиться.

Близнецы

Сегодня дорога или встреча откроют новые возможности. Ближе к вечеру появится время для лёгкого разговора, который окажется важнее, чем кажется.

Рак

Сегодня придёт предложение, которое облегчит текущую задачу. К вечеру вы почувствуете приятное облегчение и сможете позволить себе отдых.

Лев

Сегодня неожиданный комплимент поднимет настроение и задаст тон всему дню. Вечером появится шанс начать то, что давно хотелось попробовать.

Дева

Сегодня вы быстро справитесь с задачей, которую считали трудной. К вечеру придёт чувство порядка, и вы спокойно сможете сосредоточиться на себе.

Весы

Сегодня удастся найти общий язык с человеком, с которым недавно было напряжение. Вечером вас ждёт приятное ощущение баланса и лёгкости.

Скорпион

Сегодня мелкая деталь неожиданно окажется ключом к решению. Вечером вы почувствуете, что день прошёл не зря и оставил приятный след.

Стрелец

Сегодня случайное совпадение окажется удачным и даст вам свободу в планах. Вечером появится время для дела, которое приносит удовольствие.

Козерог

Сегодня появится возможность быстро разгрести накопившиеся дела. К вечеру вы ощутите лёгкость и сможете посвятить время чему-то личному.

Водолей

Сегодня обстоятельства повернутся так, что старый вопрос решится сам собой. Вечером вас порадует встреча или неожиданный знак внимания.

Рыбы

Сегодня разговор с близким человеком принесёт ясность и поддержку. К вечеру вы найдёте момент тишины, чтобы восстановить силы и подумать о будущем.

