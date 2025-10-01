Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в октябре 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых октябрь 2025 может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать необдуманных трат, а также быть внимательнее к своим словам.

Второй месяц осени 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в октябре стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Октябрь потребует от вас повышенной внимательности к финансам и личным отношениям. Возможны ситуации, когда импульсивные решения приведут к неприятным последствиям — будь то необдуманные траты, рискованные сделки или спонтанные конфликты. Звезды советуют не поддаваться эмоциям, планировать каждый шаг и держать под контролем бюджет. Важно проверять документы и условия договоров дважды — мелкие ошибки могут дорого обойтись.

Скорпион

В этом месяце у Скорпионов возможны неожиданные изменения в сфере работы и финансов. Появятся заманчивые предложения, но за ними могут скрываться риски. Осторожность нужна также в отношениях с коллегами и партнерами: недосказанность и поспешные выводы способны привести к недопониманию и потерям. Лучше отложить рискованные решения и сосредоточиться на стабильных, проверенных делах.

Козерог

Октябрь принесет Козерогам активность, но вместе с ней — повышенные риски в личных и финансовых вопросах. Импульсивность может привести к необдуманным покупкам, спорным сделкам или конфликтам. Звезды советуют действовать спокойно, обдумывать каждый шаг и не поддаваться давлению других. Это время лучше использовать для планирования и анализа, а не для спонтанных действий.

