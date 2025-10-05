Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 6 по 12 октября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 6 по 12 октября 2025 года.

Телец

Неделя начнётся с лёгкости, которую вы давно не чувствовали. Всё, что раньше казалось застопорившимся, начнёт потихоньку двигаться вперёд — без давления, без спешки, просто естественно. В делах может появиться человек, готовый поддержать вас словом, порадовать вниманием или предложить помощь, от которой не стоит отказываться. В финансовом плане вероятен приятный сюрприз — возврат долга, премия или удачное приобретение, которое окажется выгодным во всех смыслах. В любви — тепло и предсказуемость. Партнёр даст вам чувство надёжности, а если вы свободны, судьба может подбросить знакомство, которое начнётся якобы невзначай, но оставит шлейф еле уловимой нежности.

Стрелец

Вас ждёт неделя открытий и вдохновения. Всё, что вы будете делать, наполнится особым смыслом: идеи сами приходят в голову, нужные люди оказываются рядом, а обстоятельства складываются как будто специально под вас. Вы можете неожиданно услышать слова, которые всё изменят, или получить приглашение, которое приведёт к новым возможностям. Главное — не сомневаться в себе. Звёзды советуют не сидеть на месте: чем активнее вы проявите инициативу, тем сильнее станет удача. В любви — вспышка эмоций, обновление чувств, неожиданный интерес со стороны человека, который давно вас наблюдает. Если вы позволите событиям разворачиваться естественно, неделя станет началом чего-то вдохновляющего — и, возможно, судьбоносного.

Рыбы

Вас окутывает особая энергетика спокойствия и внутренней гармонии. Кажется, будто всё вокруг замедляется, чтобы дать вам возможность насладиться моментом. Вы наконец почувствуете, что усилия последних недель не были напрасны: кто-то вас поблагодарит, кто-то поддержит, а кто-то — просто подарит доброе слово в нужный момент. Ваше везение — в мягкости. Не нужно бороться, спорить или доказывать. Достаточно плыть по течению, и оно вынесет вас именно туда, где нужно. На этой неделе возможны знаки судьбы: случайная встреча, совпадение, сновидение, которое подскажет важное решение. А ещё звёзды обещают тёплую эмоциональную связь — с близким человеком или новым знакомым, который будто заглянет прямо в душу.

