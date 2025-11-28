Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 29-30 ноября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 29-30 ноября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Лев

Эти выходные могут оказаться эмоционально насыщенными, и вы рискуете воспринимать всё чувствительнее, чем обычно. Даже случайная фраза или слегка отстраненный тон партнера могут зацепить вас сильнее, чем того заслуживают. На самом деле вокруг вас будет меньше реальных поводов для беспокойства, чем кажется, поэтому звезды советуют делать паузу между эмоцией и реакцией. Если появится чувство, что вас не слышат или не понимают, попробуйте мягко уточнить, что человек имел в виду, — откровенность сейчас работает лучше, чем внутренние догадки. Немного личного пространства, спокойная прогулка или смена обстановки помогут удержать баланс и избежать лишних волнений.

Стрелец

Ваши чувства в эти дни будут особенно глубокими, а интуиция — острой, но вместе с этим повышается риск считать напряжением то, что на самом деле является обычной усталостью или занятостью другого человека. Звезды напоминают: не всё, что происходит вокруг, связано лично с вами. Если у партнера появится необходимость в тишине, не воспринимайте это как сигнал тревоги. Наоборот — дайте пространство и дождитесь, когда он сам вернётся с желанием поговорить. На выходных важно не торопить развитие событий и не подталкивать человека к откровенности, если он ещё не готов. Мягкость, терпение и немного юмора помогут пройти эти дни без эмоциональных качелей и сохранить теплый контакт.

Козерог

У вас может возникнуть внутреннее желание структурировать всё вокруг — отношения, планы, разговоры, даже эмоции другого человека. Однако чрезмерная попытка задать ритм и правила может вызвать у партнера сопротивление или ощущение давления. Звезды советуют замедлиться и позволить событиям разворачиваться естественно, без излишних требований. Если вы почувствуете раздражение из-за чьей-то непоследовательности, лучше отложить разговор до момента, когда эмоции улягутся. Спокойный диалог без резкости и категоричности принесёт намного больше ясности. А если вы одиноки, попытка контролировать впечатление может помешать увидеть искренний интерес со стороны другого человека — поэтому оставьте место спонтанности.

