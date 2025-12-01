Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 декабря 2025 года

Сегодня вы поймёте, что одна тема требует меньше усилий, чем вы думали. Лёгкое действие даст приятное ощущение уверенности ближе к вечеру.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 1 декабря 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы неожиданно поменяете обычный порядок дел. Небольшая перестановка даст чувство пространства, а к вечеру вы удивитесь, как легко станет в голове.

Телец

Сегодня вы выберете более простой способ сделать то, что давно откладывали. Это откроет немного свободного времени, которое приятно вас удивит.

Близнецы

Сегодня вы заметите деталь, которая укажет на удобный путь решения маленькой задачи. Вечером вы поймёте, что день прошёл гораздо спокойнее, чем ожидалось.

Рак

Сегодня вы вернётесь к бытовой мелочи и сделаете её аккуратнее, чем прежде. Это тихо улучшит настроение и создаст ощущение устойчивости.

Лев

Сегодня вы поймёте, что одна тема требует меньше усилий, чем вы думали. Лёгкое действие даст приятное ощущение уверенности ближе к вечеру.

Дева

Сегодня вы решите разобраться с тем, что постоянно мешалось под рукой. В итоге появится чувство порядка и спокойной эффективности.

Весы

Сегодня вы слегка подправите свой график и заметите, что так удобнее. Это снизит внутреннее напряжение и создаст плавный ритм на весь день.

Скорпион

Сегодня вы уловите тонкость в разговоре и сделаете вывод вовремя. Это позволит избежать ненужной нагрузки и сохранить энергию.

Стрелец

Сегодня вы случайно встретите или услышите что-то, что задаст мягкий оптимистичный тон. День будет лёгким, а вечер — немного свободнее обычного.

Козерог

Сегодня вы поставите точку в деле, которое давно «висело». Это создаст ощущение чистого листа и освободит место для более приятных мыслей.

Водолей

Сегодня вы обратите внимание на мелкий сбой и исправите его без усилий. Ощущение контроля и лёгкого порядка поможет вам расслабиться.

Рыбы

Сегодня вы найдёте простой способ избежать небольшой путаницы. День благодаря этому пройдёт ровнее, а ближе к вечеру вы почувствуете тихий комфорт.

