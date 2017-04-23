Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят

Сладости Сахарный передоз может спровоцировать гликирование. Немного теории: когда вы съедаете больше сахара, чем способны переработать ваши клетки, лишние молекулы сахара соединяются с белками, создавая "конечные продукты гликирования". Они могут повредить коллаген (белок, обеспечивающий прочность и эластичность кожи). "Сахар прилипает к зубам, поощряя образование бактерий, гниение и обесцвечивание", — поясняет Брайан Кантор, стоматолог из Нью-Йорка. Если вы побаловали себя чем-то сладким, пополощите рот, чтобы удалить прилипшие остатки.

Алкоголь Здоровая кожа — это в первую очередь здоровая печень. "Когда печень функционирует хорошо, токсины, которые могут потенциально воздействовать на кожу, выводятся из тела естественным путём", — утверждает доктор Остад. — Но если токсины скапливаются в печени и не разрушаются должным образом, это отражается на вашей коже, появляется акне, бледность и морщины". Выпивка может также спровоцировать возникновение розовых угрей.

Белое вино Белое вино попало в этот антирейтинг благодаря неожиданному свойству портить зубы. Если бокал красного вина немедленно обеспечит вам "поцелуй" на губах, кислота белого вина повредит вашу эмаль и повысит её пористость. Чего точно не стоит делать, так это чистить зубы сразу после питья. То же касается любого кислотного напитка. Чистка уже окислившихся зубов может быть чревата эрозией эмали. "После купания в кислом напитке дайте зубам время на реминерализацию, — советует Морин МакЭндрю, профессор Нью-Йоркской школы стоматологии. — После питья я бы выждал час и только потом взял в руки зубную щётку".

Обгоревшее мясо Видите эту чёрную корочку на своём бургере? Она может содержать провоспалительные углеводороды. По словам доктора Остад, это проблема, ведь воспаление разрушает коллаген в коже. Навсегда забыть о барбекю — слишком радикальное решение. Достаточно соскабливать чёрный пласт с бургера и тщательно очистить гриль, чтобы не загрязнить во время приготовления другую пищу.

Солёные продукты Даже если вы готовите без соли, это не гарантирует её низкого содержания в пище. "Многие продукты при консервации обрабатываются натрием, который может удерживать воду и обеспечить вам "одутловатый" вид", — поясняет массачусетский дерматолог Ранелла Хирш, бывший президент Американского сообщества косметологии и эстетической хирургии. Если хотите быстро исправить ситуацию, используйте увлажняющий крем с кофеином, он является эффективным средством для уменьшения отёчности при местном применении.

Термически обработанное мясо Речь идёт о мясных деликатесах, колбасе и беконе. "Многие из этих видов мяса содержат сульфиты и другие консерванты, которые могут вызвать кожные воспаления и ускорить проявление старения", — предупреждает доктор Остад. Такие продукты часто отличаются высоким содержанием соли, что может спровоцировать отёчность (Не говоря уже о связи между сердечными заболеваниями и употреблением в пищу термически обработанного красного мяса.) Попробуйте заменить традиционную начинку в вашем сэндвиче на котлету из курицы или индейки. Если же вы не можете отказаться от этого, при приготовлении перекуса используйте меньше мяса и больше овощей.

Острая еда Острая пища усугубляет ситуацию с розовыми угрями на коже. Кроме того, она может причинить вред женскому здоровью в период менопаузы. "В этот период кровеносные сосуды в коже более чувствительны", — поясняет Остад. Поскольку пряная пища расширяет кровеносные сосуды, женщина может обнаружить, что её кожа выглядит пятнистой и состарившейся. Не бойтесь изредка баловать себя пряным карри. Однако зачастив, вы "обеспечите" себя паутинными венами, отёками и постоянным покраснением. Старайтесь всегда, когда это возможно, заказывать неострую еду.

Красное мясо Жирное мясо генерирует свободные радикалы. Свободные радикалы ищут недостающие электроны, поэтому хватаются за электроны здоровых клеток, нанося им вред. Это влияет на способность кожи защищать себя и производить коллаген. Нет ничего плохого в том, чтобы изредка утолять голод бургером. Однако не превращайте подобный перекус в ежедневную привычку. Уж лучше сделать выбор в пользу постного мяса вроде индейки или курицы. И помните: антиоксиданты нужно загружать как в холодильник, так и в косметичку. Ищите сыворотки с витамином С (известным как аскорбиновая кислота).

Энергетические напитки Энергетикам под силу заставить вас почувствовать своё бодрое сердце. Однако на ваши зубы они оказывают совсем не благоприятный эффект. Согласно исследованиям General Dentistry, у тех, кто употреблял энергетики, зубная эмаль оказалась более повреждённой, чем у любителей спортивных напитков. Кислота делает зубы более уязвимыми перед пятнами. Если вам так сильно нужно "подзарядиться", воспользуйтесь соломинкой: чем меньше напиток соприкасается с зубами, тем лучше.

Лимонад Все цитрусовые подтачивают вашу эмаль, однако лимон — худший из худших: согласно исследованиям General Dentistry, лимонный сок вредит зубам больше, чем апельсиновый или грейпфрутовый. "Добавьте в лимонад сахара, и вы получите испорченную кислотой эмаль плюс сахарный налёт, создающий пятна и загнивание", — иронизирует стоматолог Кантор. Как и в случае с энергетиками, если вам очень сильно захочется лимонада, лучше воспользоваться соломинкой.

Что-нибудь с кофеином "Кофеин похож на любой другой мочегонный препарат; он может заставить вас выделять жидкость и истощать тело", — предупреждает доктор Хирш. Речь идёт и о коже: "Всё, что обезвоживает, может обезвоживать кожу, заставляя её выглядеть вялой и жухлой". Бороться с последствиями выпитой чашки кофе можно, но делать это лучше сразу. "Самый простой способ мгновенно выглядеть моложе — руки вниз, в увлажняющий крем", — уверяет доктор Хирш. Лучше выбирать крем, в состав которого входит суперувлажняющая гиалоурановая кислота.

Трансжиры Если риск сердечно-сосудистых заболеваний — недостаточно веский аргумент, чтобы заставить себя отказаться от трансжиров, знайте: вашей коже они могут навредить. Трансжиры провоцируют воспалительные процессы. А это плохая новость для вашего коллагена. К тому же нездоровые жиры сделают вас более уязвимыми к УФ-излучению. Не дайте обмануть себя этикеткой с надписью "не содержит трансжиров", ведь продукт может иметь 0,5 г искусственного жира. Также позаботьтесь , чтобы в вашем меню не было продуктов с гидрогенизированным маслом.

Кофе Кофеин — не единственное, что прибавляет кофеманам возраст. Кофе больно бьёт и по вашим зубам. Кислотные напитки создают микроскопические поры на поверхности эмали, вызывая раннюю эрозию. Вы не готовы отказаться от кофе? И не нужно: исследования показывают, что употребление кофе имеет ряд преимуществ, включая уменьшение риска рака кожи. Просто запейте его стаканом воды: "У воды нейтральный pH, это вымывает кислоту, — поясняет профессор МакЭндрю. — Жевательная резинка без сахара также может снизить обесцвечивание, поскольку повышает выработку слюны, которая реминерализирует зубы".