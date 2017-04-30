Присмотритесь. 9 признаков того, что вы имеете дело с манипулятором

Обозреватель The Huffington Post о том, как не попасться на удочку хитреца, играющего на ваших эмоциях

Доктор Тревис Бредберри, соавтор бестселлера "Эмоциональный интеллект 2.0", убеждён: обнаружить манипулятора легко, если знать, на что нужно обращать внимание.

"Несколько лет назад, заручившись поддержкой исследователей из Корнельского и Калифорнийского университетов, Facebook провёл эксперимент, в ходе которого без предупреждения манипулировал новостными лентами 689 000 пользователей, половина подопытных видела исключительно позитивные новости, а вторая половина — сплошной негатив", — вспоминает доктор Бредберри. Легко догадаться, что "окрас" новостной ленты сильно повлиял на настроение их дальнейших постов.

Без спросу "редактируя" пользовательские ленты новостей, соцсеть, по сути, пошла на нелегальный эксперимент. Но ещё больше пугает то, как легко манипулировать человеческими эмоциями.

"В конце концов, если Facebook может манипулировать вашими эмоциями, просто меняя настройки новостной ленты, представьте, насколько легче сделать это настоящему, живому человеку, который знает обо всех ваших слабостях и спусковых крючках", — пишет Бредберри. По его словам, опытный манипулятор может разрушить вашу самооценку и даже заставить вас сомневаться в собственном психическом здоровье.

Разоблачить эмоционального манипулятора сложно, но возможно. Ознакомившись с подборкой The Huffington Post, вы больше не дадите себя в обиду.

Они подрывают вашу веру в то, что вы способны адекватно оценить происходящее. Эмоциональные манипуляторы — искусные лгуны. Такие люди будут настаивать на том, что ничего не случилось, даже если инцидент произошёл. Они станут утверждать, что говорили о чём-то, хоть на самом деле не проронили ни слова. Проблема в том, что их демонстративный убеждённый тон заставляет вас сомневаться в том, как же всё происходило на самом деле.

"Настаивать на том, что проблему вызвало ваше воображение, — чрезвычайно эффективный способ избавиться от неприятностей", — констатирует доктор Бредберри.

Их поступки не соответствуют их словам. "Эмоциональные манипуляторы будут говорить вам то, что вы хотите услышать, но их действия — совершенно другая история", — предупреждает соавтор "Эмоционального интеллекта 2.0".

Разоблачить эмоционального манипулятора сложно, но возможно

Такие люди клянутся в поддержке, но как только наступает время подтвердить свои слова делом, они резко меняют тактику, убеждая вас в безосновательности вашей просьбы. Манипуляторы могут рассказывать о том, как рады вашему знакомству, но своим поведением демонстрировать, что вы для них — настоящая обуза. По словам доктора Бредберри, это ещё один коварный способ ослабить вашу веру в себя, сделать ваше восприятие мира удобным и выгодным для другого человека.

Они настоящие эксперты в области обвинения. Эмоциональные манипуляторы умеют делать вас виноватыми и оборачивать это в свою пользу. Если вы заговорили о чём-то, что вас беспокоит, они сделают вас виновными в том, что вы затронули эту тему. Если вы не стали говорить о проблеме, вас обвинят в замалчивании.

"Когда вы имеете дело с эмоциональными манипуляторами, всё, что бы вы ни сделали, будет неправильно, и, вне зависимости от того, с какими проблемами столкнулись вы и ваш собеседник, виновником оказываетесь вы", — поясняет доктор Бредберри.

Они примеряют на себя роль жертвы. Эмоциональные манипуляторы никогда не признают свою вину. "Неважно, что они сделали или чего не сумели сделать, виноватым будет кто-то другой", — уверяет обозреватель The Huffington Post. И добавляет: скорее всего, этим "кем-то" окажетесь вы. Вы огорчились или разозлились? Сами виноваты, ведь построили неоправданно высокие ожидания. Настроение испортилось у манипулятора? Виноваты опять вы, в этот раз потому, что вы огорчили своего собеседника.

Они слишком навязчивы. "Будь то деловые или личные отношения, эмоциональные манипуляторы всегда, кажется, пропускают несколько ступеней", — констатирует доктор Бредберри. По его словам, от других новых знакомых такие люди отличаются подозрительной решительностью и готовностью к сближению. Они притворяются уязвимыми, чувствительными. Это уловка, которая заставит почувствовать себя "особенными", быстрее впустить такого человека в свой круг и сочувствовать всем его эмоциям.

Они эмоциональная "чёрная дыра". "Какие бы эмоции ни испытывали манипуляторы, у них получается затянуть в эти переживания всех вокруг", — предупреждает Бредберри. Они умело навязывают своё настроение окружающим. Вы начинаете чувствовать себя ответственным за улучшение их настроения.

Дистанцируйтесь от манипуляторов и наблюдайте за ними, как за презентацией некоего научного проекта

Они охотно соглашаются помочь, а затем ведут себя, как мученики. Энтузиазм угасает, они начинают вздыхать и жаловаться на то, что взяли на себя тяжёлую ношу. Если вы попытаетесь пролить свет на ситуацию, на вас обрушатся с обвинениями, возможно, даже назовут параноиком. Цель? Заставить вас почувствовать себя виновным, неблагодарным, а возможно, даже сумасшедшим.

Их дела всегда идут хуже. "Что бы с вами ни стряслось, эмоциональные манипуляторы переживают в этот момент более серьёзную проблему", — поясняет доктор Бредберри. Они подрывают обоснованность ваших жалоб, требуя внимания к себе. Зачем им это? Чтобы вы замолчали, так как ваши проблемы — вовсе не проблемы.

Они знают о ваших слабостях и не стесняются этим пользоваться. Эмоциональные манипуляторы знают о ваших больных мозолях, и обязательно используют эти знания против вас. "Если вес — ваше больное место, они комментируют, что вы едите или как на вас сидит одежда; если беспокоитесь о предстоящей презентации, они напоминают, насколько строгими и предубеждёнными могут оказаться ваши слушатели", — приводит примеры Бредберри. Всё, что они о вас знают, будет использовано против вас.

Преодоление манипуляций. Поведение эмоциональных манипуляторов настолько нелогично, что сводит вас с ума. Вам не кажется — их поведение действительно противоречит здравому смыслу. Зачем же позволять себе реагировать на них и втягиваться в игру?

Чем иррациональней человек, тем легче вам будет избежать его ловушек. Не пытайтесь победить в этой игре. Дистанцируйтесь от манипуляторов и наблюдайте за ними, как за презентацией некоего научного проекта.

"Установите границы", — советует обозреватель The Huffington Post. По его мнению, ограничив общение со сложным человеком, контролируя каждое слово и не поддаваясь на провокации, можно спастись от роли жертвы манипуляций. Доктор Бредберри уверен: "Фокус в том, чтобы всегда быть начеку, не дать человеку пересечь установленные границы, несмотря на все его попытки это сделать".

По материалам: The Huffington Post

Перевод Анны Синящик