Бороться и искать. Пять киевских музеев, где проводят квесты для детей

"Доброго дня! Ви з дитиною? Дивіться за ним. У нас цінні експонати, ні до чого руками торкатися не можна і за обмежувальні стрічки не заходьте" - такими словами зустрічає нас доглядачка в одному з музеїв. Майже автоматично розриває вхідні квитки й повертається до наступних відвідувачів. Я міцно тримаю сина за руку і оглядаюся навколо: запилені шматки глиняного посуду, старовинні знаряддя праці, пожовтілі сторінки древніх церковних книг. Біля кожного експонату маленька табличка з інформацією – що це за предмет, з якого століття і де знайдений. Після огляду двох вітрин син тяжко зітхає, смикає мене за руку і просить: "Мамо! А може, краще погуляємо на майданчику? Я все це вже бачив..."

"Мабуть, музеї – не місце для дітей", - думаєш після такої екскурсії. Але, на щастя, не в усіх музеях остерігаються юних відвідувачів. Дедалі більше українських музеїв намагаються не просто зберігати експонати, а й проводити заходи, які будуть цікавими для дітей різного віку. У таких музеях проводяться дитячі дні, майстер-класи, інтерактивні екскурсії і навіть ігри-квести.

Музейний квест – це і гра, і пізнавальний процес одночасно. Найчастіше метою гри є пошук якогось "скарбу". Щоби його знайти, учасники квесту виконують завдання, розгадують загадки і шукають потрібну інформацію в залах музею. У грі діти уважніше розглядають експонати, а ще інформація, знайдена самостійно, запам’ятовується набагато краще тої, що була почута на звичайній екскурсії.

Найчастіше про квест у музеї треба домовлятися попередньо – до приїзду групи школярів, святкування дня народження чи якогось іншого свята. Та в деяких музеях є індивідуальні квести-маршрути, доступні щодня (за додаткову плату чи просто за вхідним квитком), а також можна записатися на проходження командного квесту у певні дні, якщо уважно слідкувати за анонсом подій у музеї.

Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків

Художній музей, у якому зібрано визначні пам’ятки закордонного мистецтва – колекції картин, гравюр, скульптури і творів декоративно-ужиткового мистецтва.

Що: Музей Ханенків пропонує дітям серію квестів "Шукачі в музеї". Ці квести створені у форматі scavenger hunt, дуже популярного у світі "музейного полювання". До кожної експозиції та діючих виставок організатори гри мають список із семи завдань. Аркуші із завданнями можна взяти у адміністраторки музею, а тоді спробувати заповнити усі пункти у списку.

Як: грати можна невеличкими командами, змагаючись, яка швидше знайде відповіді на усі запитання. Якщо команди немає, можна виконувати завдання самому. Організатори стверджують, що завдання не дуже складні, варто лише бути спостережливими й помічати всі деталі. "Шукачі в музеї" розраховані на дітей віком 6-12 років та їхніх батьків. Гравці, які розгадали усі музейні "таємниці", отримують на згадку сувеніри.

Музей популярної науки і техніки "Експериментаріум"

У цьому музеї усі експонати інтерактивні, на них можна не лише дивитися, а й брати в руки, вмикати, досліджувати. Експонати музею демонструють, як працюють закони фізики, механіки, оптики, електрики, магнетизму і акустики.

Що: квести в "Експериментаріумі" - це ігри для команд від 5 до 30 учасників. Є квести для дітей 4-7 років, 8-13 та один квест для дорослих. Сценарії ігор пов’язані із сюжетами відомих книжок і фільмів – "Пригоди Вінні Пуха", "Аліса у країні чудес", "Льодовиковий період", "Гаррі Поттер" та інших.

Як: мета кожної гри – знайти ключ від таємної скрині, у якій заховано щось важливе. Щоби знайти ключ, учасники квесту мають пройти багато випробувань: розшифрувати таємні послання, розгадати загадки, провести розслідування і навіть приготувати чарівне зілля.

Державний музей авіації України

На території музею зібрано майже 70 великих експонатів: гелікоптери, ракетоносці, винищувачі, навчально-тренувальні та пасажирські літаки.

Що: авіаквести – це ігри, які проводяться на території музею просто неба, між великими справжніми літаками. Квести починаються з невеликої екскурсії музеєм. Після неї команда гравців отримує маршрутний лист з картою музею та завданнями і разом з ведучим вирушає на пошуки скарбу.

Як: протягом години діти беруть участь у вікторинах, розшифровують послання, закодовані азбукою морзе, та виконують інші завдання. Під час квесту діти дізнаються про те, які бувають авіапрофесії, як працюють аеропорти і авіадиспетчери, які закони фізики та хімії застосовуються для літакобудування, а також цікаві факти про авіацію з "Книги рекордів Гіннесса". Найбільш цікавими квести будуть дітям від 7 до 12 років.

Національний музей історії України

Один із найбільших музеїв України, у якому зберігається понад 800 тисяч унікальних експонатів. У залах музею є археологічні, етнографічні колекції, стародруки, твори живопису, графіки, скульптури, вироби із фарфору та скла, колекції зброї, документів XV-XXI століть, козацьких атрибутів, листів гетьманів і козацької старшини та багато іншого.

Що: музей пропонує квести для відвідувачів різного віку: дітей 5-7 років, молодших школярів, учнів середньої школи, а також для старшокласників, студентів і дорослих. Є квести-маршрути для самостійного проходження експозицій, є групові квести з пригодами і пошуками "скарбу". У кожну першу суботу місяця в музеї проводиться "дитячий день". Щоразу до цього дня готується нова програма – екскурсії, ігри, майстер-класи і дитячі квести.

Як: крок за кроком, рухаючись до "скарбу", учасники квесту розгадують загадки й ребуси, шукають необхідні експонати, виконують різноманітні завдання. У цій динамічній грі діти відчувають себе справжніми дослідниками і разом з тим отримують нові знання: що відбувалося на наших землях сотні, тисячі років тому, у що вірили люди, які тут жили, як захищали свою землю, у що вдягалися і як пекли хліб, на яких музичних інструментах грали і який мали транспорт.

Національний науково-природничий музей

Експонати музею розповідають про будову і еволюцію Землі, її рослинний, тваринний світ, а також про вплив людини на природу. Музей складається з п’яти великих експозицій: геології, палеонтології, зоології, ботаніки та археології.

Що: в музеї проводяться квести із фантастичними сюжетами. Відвідувачі то опиняються в далекому минулому, намагаючись знайти рештки останнього мамонта і відновити його ДНК, то рятують Землю від вторгнення інопланетян, шукають родичів лелеки, який випадково загубився, або потрапляють у майбутнє, де люди знищили всі рослини.

Як: кожен квест у цьому музеї – це лише частина дитячої програми. Загалом програма триває півтори-дві години, окрім квесту до неї входить екскурсія і майстер-клас. Протягом цього часу діти розв’язують наукові головоломки, виконують хімічні перетворення, шукають приховані предмети у локаціях музею, дегустують плоди екзотичних дерев, намагаються змайструвати пташине гніздо чи разом з художником малюють мамонта. Окрім командних квестів, бувають у природничому і квести-маршрути, які можна проходити індивідуально. Ці квести готують до відповідних дат – наприклад, до дня народження Чарлза Дарвіна або Тараса Шевченка. Незабаром у музеї планують створити індивідуальні маршрути-квести, квитки на які будуть доступні у касах музею увесь час.