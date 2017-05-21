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Достойная смена. Восемь видов детских летних лагерей
Фото: Getty Images

Достойная смена. Восемь видов детских летних лагерей

Палатки и all inclusive, парашюты и изучение английского, с мамой или без — выбрать один из нескольких сотен детских лагерей Украины непросто. Фокус рассказывает о восьми основных видах таких заведений

Евгения Слинько - 21.05.17 203
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Что для вас поездка в детский (до сих пор хочется написать "пионерский") лагерь? Липкая каша, поход в столовую строем, купание по свистку? Для меня всё это плюс самые лучшие детские воспоминания.

В лагерь я начинала собираться минимум за месяц до поездки. Мы с подружкой писали огромный список самого необходимого, давали клятву никогда не ссориться (нарушалась обычно в первый же день) и начинали мечтать. О том, как выступим на открытии смены, победим в конкурсе на лучший костюм русалки в день Нептуна и будем вечером ходить на дискотеки.

В этом году в лагерь впервые отправится мой сын. Судя по рассказам знакомых детей, их лагерная жизнь сильно отличается от нашей. Например, принято считать, что если в лагере каждый вечер дискотека, то туда лучше не ехать. "Это значит, что взрослые не умеют организовать детей вечером, поэтому отправляют их танцевать и занимаются своими делами", — объясняет вожатая Ольга Скрубина.

Лагеря сейчас бывают разные. Дневные, морские, горные, речные, оздоровительные, спортивные, семейные, творческие и образовательные — в общем, какие угодно. Но есть общие правила сбора ребёнка в лагерь. Если придерживаться их, то он точно проведёт летние каникулы радостно и с пользой.

Первое и главное — нужно очень тщательно подойти к выбору лагеря. В Украине работают несколько сотен таких заведений, и у каждого — своя специфика, плюсы и минусы. Очень важно поинтересоваться у ребёнка, в какой лагерь он сам хотел бы поехать. Если времени изу­чать тонны информации нет, можно обратиться в туристическое агентство. Для менее занятых родителей есть сайты-каталоги детских лагерей.

При выборе лагеря важно учесть особенности характера ребёнка. Как объясняет Ольга Скрубина, лагеря делятся на два типа: в одних каждую минуту что-то происходит, в других расписание свободнее. Если ваш ребёнок интроверт, то лучше остановить свой выбор на втором. Или хотя бы предупредить вожатых и воспитателей о том, что ваш сын или дочь быстро устают от общения и им нужно давать возможность побыть в тишине.

МОРСКИЕ

После того как значительная часть привлекательных морских баз отдыха "ушла" вместе с аннексированным Крымом, путёвки в лагеря Херсонской и Одесской областей продаются как горячие пирожки. Притом что средняя цена двухнедельного отдыха на морском побережье колеблется в районе 10–12 тыс. грн.

Большой популярностью у родителей пользуются лагеря Скадовска. Мелководный Джарылгачский залив прогревается до 30 градусов, климат благоприятен для дыхательной системы и щитовидки. Рядом — необитаемый остров Джарылгач, заповедник "Аскания-Нова" и дельфинарий. Интересные лагеря есть и в посёлке Сергеевка Одесской области.

Но опытные воспитатели и вожатые к морским лагерям советуют присматриваться дополнительно. "Во многих из них почти не уделяют внимания программе: мол, море — само по себе занятие, — предупреждает воспитатель со стажем Екатерина Чумакова. — И дети оказываются предоставлены сами себе". Чтобы гарантировать интересный отдых, она рекомендует подробно ознакомиться с отзывами о лагере, а ещё лучше — выбрать морской лагерь по рекомендации знакомых.

Примеры лагерей: "Романтик" romantic-sea.com.ua, "Алые паруса" parusa.kherson.ua, "Солнечный берег" sunbeach.at.ua

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ

"Лидер", "Захисник", "Козацька фортеця", "Азовец" — названия говорят сами за себя. Если цель отпуска — не только и не столько оздоровление, а воспитательный процесс, то лучше всего для этого подойдёт военно-патриотический лагерь.

Конечно, здесь не учат детей воевать. Им прививают уважение к своей стране и её армии, учат самообороне, спортивному ориентированию, стрельбе, дети проходят парашютную подготовку и даже могут поучиться в школе юного разведчика.

Вопреки стереотипам, такие лагеря подходят и девочкам. "В "Фортецю" ездил мой сын, он говорит, что девочки тоже были. Их программа немного отличалась от "мальчиковой": они учились верховой езде, стреляли из лука, плели косы, занимались рукоделием", — рассказывает киевлянин Александр.

Смена обойдётся родителям маленького патриота в среднем в 6–8 тыс. грн.

Примеры лагерей: "Азовец" vk.com/tabir.azovec, "Захисник" profycamp.org, "Козацька фортеця" hopak.kiev.ua

ПАЛАТОЧНЫЕ

Палаточные базы отдыха стремительно набирают популярность, в первую очередь за счёт цены. "По сравнению с другими видами лагерей она более чем демократичная, — рассказывает мама двоих сыновей Ирина Будина. — Например, мы узнавали, что в карпатском лагере можно отдохнуть и за 3 тыс. грн. Дети ходят в горные экскурсии, иногда живут прямо в горах, занимаются скалолазанием, учатся ставить палатки, знакомятся с основами боевых искусств, купаются в водопадах и озёрах".

Есть свой палаточный городок и в лагере "Артек. Буковель": походы в горы, туристические мастер-классы, квесты, ориентирование на местности, курсы самостоятельного пребывания в лесу.

Для тех, кто не хочет отпускать от себя детей слишком далеко, есть хороший палаточный лагерь и в Киевской области — FORESTCLUB, который позиционируется как палаточный лагерь со всеми удобствами и авторской программой.

Отдельный подвид палаточных лагерей — для любителей экстрима. Экстрим-лагерь в Хмельницкой области есть на базе туристического центра "Карабин". Детям тут обещают огромное количество спортивных и экстремальных активностей: стрельба, Disc golf, луки, скалодром, гидроцикл, каяки, вarelball и т. д.

Примеры лагерей: "Артек. Буковель" bukovel.com/ru/artek, "Карабин" karabin.camp, "Ростра" rostra.com.ua

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Изучением иностранных языков в лагере уже давно никого не удивишь. А как насчёт этнографии? Или алгебры с геометрией? Есть и летняя школа робототехники: в Затоке под Одессой детей учат создавать настоящих роботов, управляемых с помощью Android-смартфона, снимать видео с квадрокоптера, создавать 3D-модели и распечатывать их на 3D-принтере, строить настоящие ракеты и запускать их в небо, создавать космические автономные системы с дистанционным управлением.

Есть лагеря, которые специализируются на IT или бизнес-тематике. В детском лагере "GraffitZ Бизнес-лагерь" учат работать в команде, в MBA Kids — продвигать собственные идеи и проекты.

Стоимость путёвок в обучающие лагеря очень разная: есть и за 6 тыс., и за 15 тыс. грн. Многие лагеря бизнес-тематики — дневного типа и рассчитаны в большей степени на учеников старших классов.

Примеры лагерей: MBA Kids mbakids.ua/ru, Boteon camp.boteon.com

СПОРТИВНЫЕ

Спортивные лагеря по определению не совсем традиционные. Во-первых, чаще всего они базируются как отдельные отряды в больших оздоровительных лагерях.

"Мы уже 15 лет вывозим детей в лагерь "Каштан", — рассказывает тренер клуба тхэквондо "Юниор" Василий Иванишив. — Мы занимаем отдельный этаж и работаем по собственной программе с тренировками. Плюс у нас категорически запрещено пользоваться любыми гаджетами, в том числе и телефонами". Тем не менее, утверждает он, дети довольны — путёвки в лагерь были распределены уже в феврале.

Во-вторых, это отдых для тех, кто активно занимается тем или иным видом спорта.

"Фактически это сборы. Их организовывают наши тренеры из секции художественной гимнастики. Ездят девочки в одно и то же место в Яремче и в одно и то же время уже четвёртый год. Распорядка дня придерживаются чётко, так как спорт — дело суровое: две тренировки в день, утром и вечером, в среднем по два часа. Тренировки проходят на теннисных кортах, под открытым небом. В августе в Карпатах как раз отличная температура, нет такой жары, как в городе или на море. Поэтому девочки тренируются и приезжают с хорошими результатами", — делится впечатлениями мама двоих детей Ольга Тымкив.

Впрочем, есть среди спортивных лагерей и исключения — базы, где будут рады и новичкам. Например, в Киевской области это детский лагерь BuShin, в Трускавце — Н2О. Первый подойдёт тем, кому нравятся боевые искусства, в частности айкидо, второй — пловцам.

Цены на путёвки в спортивных лагерях колеблются в районе 6–8 тыс. грн.

Примеры лагерей: H2O h2oswim.com.ua, BuShin aiki-kids.kiev.ua

КЛАССИЧЕСКИЕ

Конечно же, среди множества новых трендов в Украине осталось место для старой доброй "классики". Это оздоровительные лагеря с процедурами, посиделками, конкурсами, спортивными соревнованиями, эстафетами, дискотеками, творческими студиями, утренней гимнастикой и песнями у костра.

"Мне нравятся лагеря с традициями, — говорит журналистка Ирина Морозова. — Моя старшая дочь семь лет отдыхала в лагере "Джура". Собираюсь отправить и младшую. В этом году лагерь отмечает 60-летие, поэтому администрация обещает насыщенную программу на двух сменах. Там красиво отмечают Ивана Купала, проводят Венский бал, дни украинского языка и культуры".

Традиции знаменитого крымского лагеря продолжает "Артек. Буковель". После аннексии Крыма сюда перешло много специалистов с опытом работы в крымском "Артеке".

Лучше всего классические традиции удаётся сохранить ведомственным базам отдыха. Поэтому часто и цены на путёвки в них не слишком бьют по карману родителей — 4–5 тыс. грн за смену.

Примеры лагерей: "Артек. Буковель" bukovel.com/ru/artek, Green Park Sergeevka facebook.com/greenparksergeevka

ТВОРЧЕСКИЕ

Пение, рисование, танцы — творческие лагеря не уступают по популярности палаточным и спортивным. Спросом пользовался крымский лагерь "Время индиго", где ребёнок мог выбрать себе другое имя, а родители после смены получали комментарии и рекомендации психологов. После аннексии Крыма лагерь работает в Карпатах и за границей.

Для желающих воспитать будущих звёзд есть лагерь JAMM в Киевской области и Basso Camp — в Одесской. В программе этих лагерей — постановка танцевального шоу, работа с профессиональными хореографами, съёмка фильмов, рекламы и клипов, игра в театральных постановках, написание сценариев и создание декораций, ежедневные мастер-классы от финалистов телепроектов "Танцуют все" и "Голос країни".

Цены на путёвки в творческие лагеря немаленькие — 8–12 тыс. грн.

Примеры лагерей: "Время индиго"  indigocamp.com.ua, JAMM jamm.com.ua, Basso Camp vk.com/bassoproduction

СЕМЕЙНЫЕ

Чаще всего детский лагерь превращается в семейный зимой. Многие образовательные программы, в частности, по изучению иностранных языков, рассчитаны на участие в них всей семьи. Но есть базы, которые и летом дают "возможность размещения с родителями". Дети и родители проводят время и вместе, и по отдельности, поэтому не успевают устать друг от друга. Кстати, учитывая моду на психологию, в Украине стали появляться психологические лагеря для взрослых и детей, которые, как утверждают их организаторы, помогают семьям сближаться. Стоит смена в семейном лагере от 2 тыс. грн, но цена может быть и в несколько раз выше.

Примеры лагерей: "Каникулы души" kanikuly.org.ua, "Карпатське левеня" levkarpaty.com

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