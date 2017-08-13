Когда всё сложно. 10 вещей, которым могут научиться у Адама и Евы те, кто хочет создать семью

Корреспондент The Washington Post Рэйчел Ронцка считает, что мы почти ничего не знаем о своих библейских предках. "С чем ассоциируются у нас Адам и Ева? С предательством, обнажёнкой, сексом и змеёй", — иронизирует журналистка.

Редкий читатель спрашивал себя, чем на самом деле является притча о первых людях. Возможно, это лишь библейская басня, на тысячи лет распределяющая гендерные роли в нашем обществе.

Брюс Фейлер, писатель и колумнист The New York Times, решил пролить свет на этот вопрос. На страницах своей новой книги "Первая любовная история: Адам, Ева и мы" он утверждает: первые люди действительно испытывали сильные чувства, поэтому история их жизни — настоящая ода любви.

"Каждый великий художник и мыслитель бился над этой притчей", — уверяет он в одном из интервью. Однажды Фейлер, не первый год изучающий историю, решил выяснить, не спрятана ли в этой истории какая-то универсальная мудрость.

Он объехал шесть стран, общался с экспертами, расспрашивал их о связи между первыми людьми и современной религией, полом и сексуальностью. Чему одиночки могли бы поучиться у этой самой известной пары?

В подборке The Washington Post — 10 истин, о которых старинная история напоминает всем, кто всё ещё состоит "в активном поиске".

1

Не хотеть оставаться одиночкой — нормально

По Библии, прежде чем отправить Адама и Еву на Землю, Бог заявил: "Не хорошо быть человеку одному". Независимо от того, верите ли вы в христианско-иудейского Бога, жажда общения — неотъемлемая часть человеческой натуры, и вам не стоит испытывать вину по этому поводу.

"Современная психология учит нас, что изоляция и разъединение — самая большая угроза для жизни", — напоминает колумнист The New York Times.

2

Любовь — это всегда испытания

Люди не замечают романтики в отношениях Адама и Евы. Считается, что она исчезла, как только парочку выкурили из рая. В последних частях Книги Бытия мы узнаём, что у этих двоих намечаются проблемы более серьёзные и трагические, чем вкушение запретного плода. И всё же они держатся вместе.

"Мы редко задумываемся о том, что Адам и Ева любят друг друга, потому что у многих из нас ошибочное представление о любви. Мы думаем, что любовь — это ухаживания, как это показано в фильмах, а потом удивляемся, когда всё проходит", — объясняет Фейлер. Он называет любовь "долговременным процессом перенастройки и преодоления трудностей".

3

Не надейтесь на любовь с первого взгляда

Как ни крути, Адама и Еву сложно обвинить во взаимно вспыхнувшей симпатии. "Адам уснул, он был одинок, тогда Господь взял часть его плоти и создал Еву", — напоминает Фейлер. Адам взглянул на неё и сказал: "Вот, это она". Однако несмотря на всю трогательность их встречи, нельзя сказать, что Ева тут же пришла в восторг от Адама.

Оказывается, принцип "ты увидишь и всё поймёшь" может не сработать при первой встрече. Даже если перед вами единственный мужчина на Земле.

4

Не требуйте от партнёра быть вашей копией

Социологи утверждают, что мужчины и женщины влюбляются по-разному. Легенда о наших друзьях из райского сада тоже это подтверждает. Несмотря на то, что Адаму было одиноко и тоскливо, а на горизонте не было других мужчин, Ева не спешила отвечать ему взаимностью. "Библия очень правильно передала этот момент", — уверен Фейлер.

5

Здоровые отношения способны пережить сомнения

"Не вкушайте запретный плод", — предупредили Адама и Еву. Зачем же первая женщина инициировала грехопадение? "В отношениях каждый партнёр должен быть самим собой, соблюдать баланс между зависимостью и независимостью", — поясняет Фейлер. По его словам, Ева в какой-то момент поняла, что несчастлива. Она не хотела чувствовать себя приложением к Адаму. Это подтолкнуло её на одиночную прогулку по саду, тогда же она попробовала запретный плод. Она размышляла так: "Если я так и останусь приложением к нему, отношения не будут работать. Мне нужен голос и знания".

Для любого, кто готов приуменьшать свою роль, лишь бы сохранить отношения, этот поступок может стать уроком.

6

Не путайте зависимость с компромиссом

Отношения Адама и Евы воистину долгосрочны (они длились, пока Адам не умер в возрасте 930 лет). Ещё один прекрасный урок, который они нам преподносят, — независимость каждого из партнёров в принятии решений.

По словам Фейлера, добравшись до плода, Ева могла бы сказать: "Пожалуй, съем всё сама". Однако она возвращается к Адаму, чтобы разделить пищу с ним. А Адам, даже понимая, что употребление этого продукта незаконно, спрашивает себя: "Что для меня дороже — правила или наши отношения?" Именно поэтому момент, когда Адам соглашается вкусить запретный плод, — один из самых романтичных в истории.

7

Любовную историю пишут двое

Фейлер называет Адама и Еву не только первыми влюблёнными, но и первым дуэтом. "Урок номер один, извлечённый мною из этой легенды, гласит о том, что любовь — история, которую мы рассказываем в паре с другим человеком", — философствует Фейлер. По его словам, герои Священного Писания прославляют в первую очередь гендерное равенство.

8

Не полагайтесь на гендерные стереотипы

В поп-культуре поведение Евы связывают с её гендерной принадлежностью. Мол, женщинам нельзя доверять. Ведь если бы не полуночный перекус Евы, парочке не пришлось бы покинуть рай. Тем не менее Фейлер уверяет: эта история не о том, какой из полов надёжнее.

"Ева стала жертвой одного из самых могущественных персонажей, когда-либо известных миру", — поясняет он. По его мнению, за 3000 лет истории человечество уже дозрело до того, чтобы отказаться от гендерной дискриминации.

9

Перерыв в отношениях не всегда приводит к полному разрыву

После того как Адам и Ева покинули Эдем, у них родились дети. Однажды Каин убьёт своего брата Авеля. Что сделают Адам и Ева? Они какое-то время поживут отдельно, чтобы потом вновь съехаться и родить ещё одного сына, Сифа. Колумнист The New York Times считает, что в основе этих отношений лежит настойчивое желание сохранить семью. "Кризис, боль, разрыв могут быть концом романтической истории, но не любви. Любовь не прекращается там, где вы сталкиваетесь с проблемами. Она вписывает проблему в историю ваших отношений, заставляет прощать и преодолевать трудности", — уверен Фейлер.

10

Представьте, что начинаете с чистого листа

У Адама и Евы не было предшественников. Они были первыми, кто влюбился друг в друга, поэтому не могли действовать "под копирку". Они не пользовались подслушанными фразами для соблазнения, не танцевали под песни о чьей-то любви, не пользовались ласковыми прозвищами, не придумывали какие-то тайные шутки. "Им пришлось самостоятельно открыть, что означает для них быть в отношениях", — пишет Фейлер. Разве не поэтому у них всё получилось?

По материалам: The Washington Post

Перевод Анны Синящик