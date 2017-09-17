Осень зовет. 8 идей для коротких, но интересных осенних путешествий

Летние отпуска уже позади, до затяжных новогодних праздников далеко, а прохладный, но солнечный день манит на улицу. Куда, на чём и с кем провести этот день, мы подробно рассказываем в нынешнем гиде Фокуса

Украину можно постоянно открывать. Это "у них" всё нанесено на карту, подключено к интернету, оборудовано велодорожками, уютными хостелами, аудиогидами и транспортом, до тошноты чётко следующим по расписанию. У нас же туристическая жемчужина может скрываться в считаных километрах от оживлённой автотрассы или даже в черте города-миллионника.

Осень — идеальное время для таких открытий. Летние отпуска уже позади, до затяжных новогодних праздников далеко, а прохладный, но солнечный день манит на улицу. Куда, на чём и с кем провести этот день, мы подробно рассказываем в нынешнем гиде Фокуса. Скорее всего, некоторые наши советы попадались вам на глаза и раньше, но вы в очередной раз отложили их на неделю-другую, а там внезапно и зима наступила. В этот раз стоит поспешить.

В наших советах мы не ограничиваемся Украиной. Безвизовый режим сделал ближнее зарубежье действительно близким. Теперь соседние с украинской границей города можно посетить за уик-энд — а они не менее интересны, чем более раскрученные направления Польши, Венгрии или Румынии.

Коптерные съёмки

За последние годы в пейзажных фото- и видеосъёмках произошла тихая революция: вид с высоты птичьего полёта перестал быть доступным только птицам. Покинуть "зрительный зал" и самому стать оператором коптера теперь может каждый. Приличный дрон для любительских съёмок стоит $500–1000, что вполне сопоставимо со стоимостью хорошего снаряжения для популярных видов туризма, например водного или велосипедного. Кроме денег понадобится терпение: дрон требует периодической калибровки, аккуратного обращения и бережной перевозки. Важный плюс коптера — он не просто делает красивые кадры, но и позволяет обозреть те места, которые иным способом не увидишь. Например, скалы, острова, поросшие лесом каньоны, крыши домов. Единственный минус — некая отстранённость от происходящего: хозяин не видит то, что снимает коптер, ведь дрон может улететь на пару километров от оператора.

Исторические реконструкции

Другой повод посетить этой осенью Каменец-Подольский — фестиваль исторической реконструкции Schola militaria в конце сентября. Модный нынче тренд living history — это всегда зрелищно, а уж на этом фесте "картинка" будет особо красочной, ведь он представляет XVII век. Мероприятие точно понравится детям: мушкетёры, янычары, казаки, лучники, шляпы с перьями, пушки, сабли — всё настоящее, а не покрытое музейной пылью. Музейное правило "руками не трогать" тут не работает: с участниками можно пообщаться, познакомиться с бытом их лагеря, рассмотреть амуницию. Под запретом для гостей разве что опасное оружие, особенно "огнестрел". Основное действо проходит на территории крепости, но колонны участников маршируют и по улицам Старого города.

Воздушные шары

Если дроны только входят в повседневную жизнь, то воздушные шары с XVIII века позволяют человеку почувствовать себя птицей. У аэростатов есть важный плюс и большой минус. Плюс — пассажир видит открывающийся внизу пейзаж своими глазами, а не на экране ноутбука. Минус — высокая цена: индивидуальный полёт с пилотом обойдётся примерно в 6–7 тыс. грн. Но те, кто попробовал, утверждают, что дело того стоит. Воздушному туристу нужно быть готовому к срыву мероприятия, даже если воздухоплаватели уже приехали на место старта: в сильный ветер полёты запрещены. Катают на аэростатах во многих местах Украины, но самые масштабные праздники и спортивные соревнования проходят в Каменец-Подольском и его окрестностях. Ближайшая фиеста воздухоплавателей ожидается в середине октября. Даже если не полетаете сами, просто посмотрите и сфотографируйте: разноцветные шары над каньоном и крепостью — это очень красиво.

Водяные мельницы

Историческая архитектура в понимании туриста — это прежде всего замки. Но есть не менее интересные, но гораздо более доступные объекты — водяные мельницы. К промышленной архитектуре на рубеже XIX–XX веков подходили серьёзно, так что иные мукомольные предприятия отличаются от замков разве что размерами. Всё остальное — каменная кладка, толстые стены с узкими окнами, кованые вензеля, массивные деревянные двери — как в настоящей крепости. Мельниц разной степени ветхости в Украине сотни, но лишь единицы из них находятся в рабочем состоянии. Такие можно найти, например, в городке Сатанов Хмельницкой области или в селе Коржова под Уманью. Последняя хорошо дополнит экскурсию в уманскую "Софиевку" — в отличие от дендропарка, мельница в Коржовой только начинает свою "туристическую карьеру" и пока не сильно раскручена.

Узкоколейки

Популярная метафора "колесо истории" вполне применима к украинским узкоколейкам. Созданная больше века назад огромная сеть подъездных путей к нашему времени съёжилась до нескольких участков, а рейсовые пассажирские поезда ходят лишь на трёх. "Полесский трамвай" в Ровенской области и боржавская узкоколейка в Закарпатье известны среди туристов. Менее раскручена гайворонская узкоколейка — не каждый едущий к морю знает, что пересекает её по пути из Киева в Одессу. Тепловозы 1950-х годов, миниатюрные вагончики, рельсы с клеймами столетней давности, семафоры вместо светофоров — настоящее путешествие во времени. Недаром поезда и вокзалы гайворонского участка "играли" в сериале "Девять жизней Нестора Махно". В Гайвороне есть узкоколейный мост через Южный Буг и депо с интересными образцами техники — снегоочистителем, паровозом, дрезиной на базе легкового автомобиля ЗИМ. Расписание гайворонской узкоколейки смотрите на сайте Одесской железной дороги odz.gov.ua, боржавской и полесской — на сайте Львовской железной дороги в разделе "Пригородные поезда". Рейс могут отменить из-за поломки тепловоза, а такое с ретро-техникой случается часто.

Близкий безвиз

Польская Медыка и румынский Сигету-Мармацией — примеры заграницы, в которую вообще не нужно ехать. Ведь эти городки стоят прямо на пограничной линии, достаточно только КПП перейти. Отъехав от рубежа считаные километры, попадаем в Перемышль, Хелм, Михаловце, Сату-Маре, Фехердьярмат. Все эти города, ставшие доступными после введения безвизового режима с Европой, не менее интересны и красивы, чем их отдалённые "коллеги". Но граница есть граница, и это стоит учитывать при планировании поездки. Например, несмотря на близость, стоит быть аккуратнее с пешим переходом — есть риск застрять в толпе людей, идущих в Польшу вовсе не за достопримечательностями.

Велосипед

Это самый доступный способ насладиться осенними пейзажами и отрешиться от городской суеты с пользой для здоровья. Чтобы не пересекаться с толпами горожан, выехавших на пикник, стоит выбрать для поездок грунтовые дороги или тропы в лесах или полях, которые большинству легковушек не по силам. Маршрут не обязательно прокладывать самостоятельно — множество уже готовых GPS-треков есть на профильных сайтах вроде gpsies.com, wikiloc.com, velorout.kiev.ua, velokyiv.com. Ещё один лайфхак — вывезти велик из города в багажнике машины, поставить авто на стоянку, отъехать с велосипедом пару остановок на электричке и возвращаться к машине уже своим ходом. Это позволит избежать городской части маршрута. На велофорумах часто предлагают организованные велопоездки вокруг города — в этом случае кроме отличной прогулки вас ждут ещё и приятные знакомства.

Детский поход

Окончание школьных каникул и начало учебного года — стресс для ребёнка. Скрасить школьные будни и показать, что осенью интересная жизнь не кончается, очень просто: нужно сходить с детьми в небольшой поход, пусть даже в соседний с домом лес. Выдумывать хитроумные маршруты не нужно, достаточно нескольких часов и фантазии — она понадобится для грамотной "упаковки" мероприятия. Например, прогулку можно "продать" детям как "поход на выживание". В качестве элементов выживания можно добавить туда ориентирование на местности, GPS-навигацию, а для продвинутых детей — самостоятельное приготовление несложной еды на костре. Ещё один лайфхак — сделать поход продолжением компьютерной игры, над которой ежедневно зависает ваше чадо. Например, популярный Minecraft с его добычей ресурсов прекрасно реализуется на гранитном карьере.

Фото: Ирина Пустынникова, Дмитрий Слинько