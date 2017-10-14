Сам себя перехитрил. 12 популярных фейковых советов

В подборке Business Insider 12 советов, о которых нужно знать, чтобы никогда не использовать их на практике

Обозреватель Business Insider Крис Уэллер коллекционирует "хитрости жизни", позволяющие творчески подойти к выполнению стандартного задания.

"Лайфхаки подсказывают нам дешёвые и элегантные методы оставаться организованными и продуктивными. Например, догадывались ли вы, что глубокую миску можно использовать в качестве самодельного динамика для IPhone? А биндер (зажим для бумаги. — Фокус) способен продлить жизнь вашей зубной пасты", — делится он.

Однако не стоит забывать: в некоторых случаях овчинка не стоит выделки. В подборке Business Insider — 12 "полезных" популярных советов, которые лишь отнимут ваше время и энергию. Подобные фейковые лайфхаки могут оказаться не только непрактичными, но и опасными для жизни.

Гренки с сыром в тостере

Суть "лайфхака": чтобы приготовить бутерброд "как на гриле", некоторые сомнительные ресурсы предлагают положить тостер на бок и поместить в него хлеб и ломтики сыра.

Почему не стоит этого делать: во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, эта "народная хитрость" хороша только в теории. На практике тостер лишь запачкается жиром изнутри. Даже если у вас получится приготовить гренку, она не будет хрустящей. Кроме того, хлеб может выскочить, расплескав расплавленный сыр по всей кухне.

Втулки как колонки для телефона

Суть "лайфхака": склеив несколько картонных втулок (например, с рулонов туалетной бумаги) и вставив в эту конструкцию телефон, народные умельцы якобы получают мощный усилитель звука.

Почему не стоит этого делать: "трубы" могут лишь исказить звук. Хотите колонку из подручных средств — воспользуйтесь глубокой миской. Она перенаправит звуковые волны вверх и вширь. Сложная картонная конструкция из втулок только погасит звук.

Деревянная ложка для предотвращения кипения воды

Суть "лайфхака": чтобы закипев, вода не вылилась на плиту, "эксперты" советуют положить на кастрюлю деревянную ложку.

Почему не стоит этого делать: возможно, когда речь идёт о медленном подогреве, вам действительно удастся на какое-то время задержать пену. "Однако в борьбе с настоящим врагом — внезапным кипением на сильном огне — ничего не получится, ложку просто смоет", — предупреждает обозреватель Business Insider.

Гвоздь вместо штопора

Суть "лайфхака": в интернете всё ещё встречаются чудаки, призывающие отказаться от штопора в пользу крепёжного изделия. По их словам, чтобы откупорить бутылку вина, достаточно вбить в пробку гвоздь, а затем вытащить его при помощи молотка.

Почему не стоит этого делать: совет сработает только в том случае, если вогнать в пробку сразу несколько гвоздей. "Если вы стали счастливым собственником строительного магазина, наверное, гвоздей у вас предостаточно", — иронизирует Уэллер. Тем, кто подобным статусом похвастать не может, обозреватель Business Insider советует всё же купить нормальный штопор.

Хранить батарейки в холодильнике

Суть "лайфхака": хранение батареек в холодильнике или морозилке якобы продлит им жизнь.

Почему не стоит этого делать: скорее всего, низкие температуры укоротят жизнь ваших батареек. Конденсат может спровоцировать повреждение поверхности и появление ржавчины.

Тюбики из-под кетчупа — инструмент для приготовления блинов

Суть "лайфхака": некоторые "умельцы" рекламируют пустую тару из-под кетчупа как емкость с дозатором, которая идеально подходит для приготовления блинов.

Почему не стоит этого делать: во-первых, вам нужно как-то поместить жидкое тесто в тюбик. Процесс переливания потянет за собой дополнительную уборку. Во-вторых, через такой дозатор тесто будет выходить очень тоненькой струёй. "Это сработает только в том случае, если вы согласны на блинчики размером с копейку", — разочаровывает читателей Уэллер. Журналист даёт понять: ваш блин начнёт подгорать задолго до того, как вы успеете выдавить из тюбика достаточное количество теста. К тому же не исключено, что он будет пахнуть кетчупом.

Нарезка помидоров черри с помощью кухонных крышек

Суть "лайфхака": "гуру" советуют разместить несколько плодов на пластиковой крышке, придавить сверху другой и разрезать все помидоры одновременно.

Почему не стоит этого делать: теоретически это крутая идея. Однако, как показывает опыт, некоторые задачи просто обсудить, но сложно воплотить в жизнь. Томатный сок будет брызгать во все стороны, и вам придётся выделить дополнительное время на уборку. Кроме того, экспериментируя, можно заработать порезы.

Освобождение пакета от неразорвавшихся кукурузных зёрен

Суть "лайфхака": говорят, избавиться от неразорвавшихся зёрен можно приоткрыв пакет с попкорном ровно настолько, чтобы их можно было вытрясти, не выбросив при этом съедобное содержимое пакета.

Почему не стоит этого делать: эта народная хитрость окажется дельным советом только в том случае, если вы никуда не спешите. Вытряхивать зёрна-"шарики" придётся долго. Пухлая масса попкорна — задерживающий фильтр. "Вероятно, будет проще оставить эти зёрна на дне пакета", — суммирует Уэллер.

Теннисный мяч вместо ключа от машины

Суть "лайфхака": тем, кто запер ключи в машине, рекомендуется якобы действенный способ попасть в авто без ключей. Для этого, по словам "знатоков", нужно прислонить теннисный мячик к замку, затем сжать его, посылая в щель поток воздуха, который должен подвинуть штифты и разблокировать дверь.

Почему не стоит этого делать: этот "лайфхак" появился в интернете в 2007 году, и тут же стал вирусной информацией. По словам обозревателя Business Insider, за 10 лет, которые прошли с тех пор, не назвал это фейком только ленивый. "Мириады случайных интернет-пользователей и даже звёзды телешоу "Разрушители мифов" неоднократно опровергали этот миф. За этой технологией не стоит наука", — поясняет Уэллер.

Моча вместо болеутоляющего

Суть "лайфхака": "доброжелатели" советуют мочиться (лично или попросить кого-то) на место укуса медузы. Это якобы облегчает боль.

Почему не стоит этого делать: даже вариант "ничего не делать" может оказаться полезнее. Попав на ужаленный участок, моча может увеличить его площадь и способствовать высвобождению большего количества яда. Вместо уринотерапии лучше воспользоваться пероральным анальгетиком.

Стакан воды — освежитель для вчерашней пиццы

Суть "лайфхака": поместив в микроволновку кусочек вчерашней пиццы и стакан воды, вы получите "на выходе" свежий продукт. Стакан воды якобы позволит подсушить пиццу.

Почему не стоит этого делать: микроволновые печи с помощью радиации изнутри нагревают воду в вашей пище. Чтобы сделать продукт более хрустящим, необходимо снаружи прогреть его горячим воздухом. Стакан воды в этой ситуации ничего не изменит.

Ополаскиватель для полости рта — спасение от боли в горле

Суть "лайфхака": "эксперты" будут убеждать вас, что самым эффективным методом лечения станет полоскание больного горла средством для гигиены ротовой полости. Мол, такой ополаскиватель убивает бактерии, осевшие в ваших синусах, а также уменьшает раздражение и боль.

Почему не стоит этого делать: полоскание полости рта может вызвать раздражение и без того саднящих миндалин и горла.

По материалам: Business Insider