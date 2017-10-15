Голодные игры. 6 способов контролировать свой аппетит

Все диеты имеют один принцип: меньше есть. Happy Dieter подготовило 12 советов, как можно легко контролировать свой аппетит, из которых Фокус выбрал 6

Увеличить употребление клетчатки

Клетчатка — очень важный компонент в нашем рационе. С её помощью из организма выводится лишняя влага, она также даёт чувство сытости.

Клетчатки много в свежих овощах и фруктах, поэтому их нужно включать в каждый приём пищи. Также рекомендуется добавлять в свой рацион семена льна, которые мгновенно попадают в организм и вызывают быстрое чувство сытости. Взрослым и детям рекомендуется употреблять 15 г на 1000 ккал на день. Также последние исследования показали, что клетчатка помогает уменьшать в организме гормон голода.

Добавьте в свой рацион уксус и корицу

Во время диеты нужно забыть про сахар. Если вы не представляете жизни без сладкого, то можно добавить в блюда различные пряности. Они сделают вашу еду вкуснее и здоровее.

Уксус и корица нужны для того, чтобы замедлить переход еды из желудка в прямой кишечник. Тогда вы будете чувствовать сытость дольше.

Уксус прибавит вашим блюдам вкус кислинки. Его следует использовать для жарки овощей, заправки салатов и так далее.

Корицу можно добавлять, например, в кофе или смузи.

Пейте воду вместо калорийных напитков

Обезвоживание может вызвать у вас ложное чувства голода, поэтому пейте обязательно воду. Кроме воды вы можете пить чай или кофе. Углеводы, содержащиеся в этих напитках, дадут вам чувство сытости на небольшой период времени.

Напитки с большим количеством калорий не насытят вас и быстро переварят еду.

Ешьте медленнее

Многие ошибочно думают, что желудок сигнализирует о сытости или голоде. На самом деле информирует об этом наш мозг.

Когда сахар в крови начинает падать, желудок посылает в мозг импульс про то, что нужно поесть. Когда глюкоза в крови повышается, подаётся сигнал, что вы сыты. В этот момент и настаёт чувство сытости. Быстрый приём пищи не даёт вашему организму времени определить, что вы не голодны. Поэтому есть следует медленно.

Между основными приёмами пищи перекусывайте

Перекусы не дадут вам чувствовать голод. Например, если у вас 3 основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин, то добавьте два снека. Один съедайте между завтраком и обедом, второй между обедом и ужином.

Перекус должен иметь энергетическую ценность 100-200 кал и включать в себя белки, клетчатку и жиры.

Употребляйте алкоголь по минимуму

Многие исследование показывают, что употребление алкоголя может привести к искажению восприятия чувства сытости и голода. Также алкоголь мешает жирам расцепляться и стимулирует аппетит. Поэтому лучше вообще отказаться от алкогольных напитков.

По материалам: Happy Dieter

Перевод Даниила Непочатова