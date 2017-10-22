Выбросьте это. 5 устаревших идей при ремонте квартиры

Тенденции интерьерного дизайна не сменяют друг друга с такой головокружительной скоростью, как в моде. Однако и в создании жилого пространства есть решения, которые устаревают морально и функционально. Более того, следить за последними модными веяниями дизайна бывает вредно, если они идут наперекор эргономике пространства. Лучше отказаться от модных, но косметических ходов в пользу практичности — именно так считают Павел Войтов и Максим Дощинский, ведущие дизайнеры студии интерьера Zooi. Они поделились своими мыслями об устаревших, но все ещё популярных решениях в интерьере.

Угловая ванна

Дизайном ванных комнат у нас принято гордиться, показывать гостям и создавать самые невероятные решения, даже если они идут вразрез со здравым смыслом. К таким неэргономичным объектам дизайнеры относят угловую ванну. "Она занимает нерационально много места, хотя её литраж такой же, как у ванн классической формы. Она практически несовместима со стильным и практичным интерьером", — говорит Павел Войтов.

И хотя такая угловая ванна напоминает вам о джакузи в пятизвёздочных отелях и соответствующем шике, дома всё же стоит остановиться на классике.

Кошачий домик

Наряды, игрушки и жилище домашних любимцев традиционно составляют предмет гордости их хозяев. Однако перебарщивать с этим тоже не стоит. "Вы не можете строить интерьер вокруг кошачьего домика. Создавайте интерьер для себя, а любимые питомцы всё равно стремятся находиться поближе к хозяину. Если вы были готовы уступить 3 кв. м своей квартиры для кошачьего домика, то и полметра на диване тоже сможете уступить", — уверен Войтов.

Если вы твёрдо намерены не оставлять животное без его личного пространства, пусть это будет специальная корзина, по стилю не расходящаяся с интерьером.

Натяжные потолки

Натяжные потолки — целая эпоха в создании отечественных интерьеров. Их наличие считалось непременным условием классного интерьера, несмотря на высоту потолков и площадь квартиры. "Натяжные потолки могут быть неплохим решением для старых домов, где вас постоянно заливают соседи и случаются другие неприятности, — говорит Максим Дощинский. — Но нужно решать подобные проблемы с основ, а натяжной потолок — это решение косметическое, которое к тому же лишено всякой эстетики".

Особенно это касается глянцевых натяжных потолков с узорами вроде звёздного неба, цветущей сакуры или морского дна.

Наливные полы с 3D-эффектом

Наливные полы прочно занимают лидирующее место среди самых неудачных интерьерных решений, и не только потому, что часто выглядят безвкусно. Наливной 3D-пол может быть опасен для психики, особенно если он изображает водопад и установлен, к примеру, в спальне: вы встаёте утром с кровати и первое, что видите, — развёрзнувшуюся под вами пропасть. "Такие полы стоят дорого, выполнить их идеально практически невозможно. Кроме того, они перетягивают на себя слишком много зрительного внимания, что априори стирает понятие стильного интерьера. Среди архитекторов это решение давно устарело. Все поняли, что игра не стоит свеч", — отмечает Павел Войтов.

Волны из гипсокартона на потолке

"Это также устаревшее решение, которое отягощает пространство. Его часто используют в недорогих интерьерах для квартир под аренду, чтобы хоть как-то приукрасить неказистую обстановку, в которой всё заранее сделано, как не для себя. Особенно ужасно это смотрится в тандеме с натяжными потолками. Для людей, которые разбираются в хорошей, достойной обстановке такое сочетание выглядит как сигнал — либо в этом доме нет спокойствия, либо у хозяина отсутствуют вкус и знания о качественных материалах и решениях", — делится опытом Максим Дощинский.

В целом интерьерный дизайн сейчас стремится к естественности, простым и практичным решениям без излишнего украшательства. Поэтому стоит осторожно относиться к декору, следить за тем, чтобы он не выходил за рамки здравого смысла.