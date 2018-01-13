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Главная » Стиль жизни » От мыльной оперы до чупакабры. 7 мемов, которые нам дало телевидение за 90 лет
От мыльной оперы до чупакабры. 7 мемов, которые нам дало телевидение за 90 лет
Фото: mediasat.info

От мыльной оперы до чупакабры. 7 мемов, которые нам дало телевидение за 90 лет

13 января, в день 90-летия телевидения, выясняем, какие его идеи и образы закрепились в нашем сознании и стали частью культурного фона

Галина Ковальчук - 13.01.18 104
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У телевидения много создателей и значимых дат. Но именно 13 января 1928 года состоялась первая успешная телетрансляция. Это произошло в городе Шенектейди, возле Нью-Йорка, где размещалась штаб-квартира General Electrics. Тогда в компании работал шведский инженер Эрнст Александерсон. На тот момент он уже восемь лет занимался идеей домашнего телевизора. И вот в январе 1928-го состоялась первая трансляция — на установленные в разных домах три экспериментальных телевизора с экранами 7 х 7 см. Восхищённым зрителям показывали мужчину, который курил сигару и обсуждал её вкус, а рядом музыкант наигрывал на укулеле.

С тех пор в телевидении многое изменилось — оно распространилось на весь мир, создало гигантские "голубые экраны" и новые технологии. Телевизор пока не уходит в прошлое, несмотря на информационную конкуренцию с онлайн-ресурсами. В 2016 году исследование компании Nielsen показало, что 74% украинцев не собираются отказываться от традиционного телевидения. И как всякое важное для общества явление, телевидение привнесло в наш культурный обиход особенные понятия, которые используют даже те, кто его не смотрит.

Зомбоящик, или Аллергия на пропаганду

Принцип зомбирования строится на многократном повторении одного и того же, чтобы человек затвердил ключевые фразы, сознательно или нет. Телевидение — идеальный рупор пропаганды. Оно вещает на колоссальную аудиторию, ему до сих пор верят, и это создаёт большие возможности для распространения той или иной идеологии. Возможностями телевидения пользовались в СССР, рассказывая о "загнивающем Западе" и рекордных надоях Родины, а в Америке народ успешно пугали коммунистами. С "зомбоящиком" тесно связана идея 25-го кадра, который выдумал американский маркетолог Джеймс Вайкери в 1957 году. Он утверждал, что провёл эксперимент с появляющимися в кадре на миллисекунду фразами "пейте кока-колу" и "ешьте попкорн", и люди это делали. Впоследствии он не смог успешно повторить этот опыт, да и последующие эксперименты не подтвердили влияние 25-го кадра на подсознание, но его до сих пор боятся.

Человек на Луне, или Отрицание очевидного

74% украинцев не собираются отказываться от традиционного телевидения

Высадку астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхности Луны американские телезрители смотрели в прямом эфире 20 июля 1969 года. Телекомпания CBS посвятила этой теме 32 часа эфира, в Центральном парке Нью-Йорка установили экраны для большого количества людей, а вообще по стране трансляцию увидели 94% телезрителей. В то время в разгаре была холодная война, и противник США, Советский Союз, заявил, что это монтаж и студийная подделка. Спор не угасает до сих пор, уже в интернете одни всё так же отрицают высадку на Луну, а другие строят теории о том, что астронавты встретились там с инопланетянами.

Мыльная опера, или Сопли и слёзы

Мыльные оперы — долгожители телевидения, они появились на его заре, в 1920–1930-е годы. Это длинные, слезливые сериалы о драмах семейной жизни, которые показывали в дневное время. Главной их аудиторией были домохозяйки, считалось, что у них простые вкусы и мало возможностей, поэтому качество мыльных опер было низким. Феномен долгожительства этого жанра в том, что он является самым эффективным каналом рекламы. Чаще всего такие сериалы спонсировали производители мыла и другой бытовой химии, отсюда и "мыльное" название. С 1990-х годов к мыльным операм приобщились и зрители постсоветских стран. Смотрели американские "Санта-Барбару" и "Династию", латиноамериканские "Богатые тоже плачут" и "Просто Марию", а теперь пришёл черёд турецкого "мыла".

Лебединое озеро, или Когда нечего сказать

Балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" для выходцев из СССР имеет особенное значение: если его показывают по телевизору, значит, умер кто-то важный. Впервые это произошло 10 ноября 1982 года, когда умер генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев. Тогда по телевидению должны были показывать концерт, посвящённый Дню милиции, но его отменили, а транслировали балет. Этот приём несколько раз повторяли, в частности, во время путча 1991 года, когда "Лебединое озеро" показывали по всем каналам три дня подряд.

Чупакабра, или Вера в мифы

Телевидение привнесло в наш культурный обиход особенные понятия, которые используют даже те, кто его не смотрит

О страшном звере, убивающем домашних животных и выпивающем их кровь, заговорили в 1995 году — первый случай был зарегистрирован в Пуэрто-Рико. Затем пошесть чупакабр распространилась по другим странам Латинской Америки и южным штатам США. Разгул чудовищ тогда активно освещало телевидение, этим оно занимается и теперь — чупакабры "переселились" в Украину. При серьёзном рассмотрении страшная история, которая так пугает селян, оказалась не более чем страшилкой, а чупакабра — мифическим, придуманным животным. В Америке, к примеру, за чупакабр принимали койотов, зараженных паразитами и потому агрессивных и облысевших. Однако это не мешает украинскому телевидению заявлять: "чупакабра вернулась".

15 минут славы, или Знаменитости среди нас

В 1990-е мировую популярность обрело "телевидение реальности", благодаря которому оказалось, что любой человек может стать звездой, хоть и на короткое время. Глобально реалити-шоу разделяются на два типа — первый показывает жизнь профессиональных звёзд "без купюр", второй собирает обычных людей, которые соревнуются между собой по тем или иным правилам — выживают на необитаемом острове, поют, готовят еду или танцуют. Тематика реалити-шоу может быть сколь угодно причудливой, однако они привлекают множество людей, и не только "из народа". К примеру, нынешний президент США Дональд Трамп был ведущим 14 сезонов бизнес-шоу "Кандидат", участники которого соревновались за право занять вакансию в компании.

Секретные материалы, или От нас всё скрывают

Сериал X-Files, или "Секретные материалы" — один из самых успешных телепродуктов 1990-х, получивший десяток специализированных наград и длившийся девять лет. Благодаря агентам ФБР Малдеру и Скалли мир узнал не только о паранормальных явлениях, происходящих буквально за каждым углом, но и о заговоре против народа — тайный консорциум правительства скрывал от американского народа контакт с инопланетянами. "Секретные материалы" внесли свою лепту в конспирологические теории и до сих пор вдохновляют телевизионщиков на создание передач на темы всемирных заговоров и непознанного.

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