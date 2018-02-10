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Главная » Стиль жизни » Детектор лжи. Пять признаков того, что вас обманывают
Детектор лжи. Пять признаков того, что вас обманывают
Фото: открытые источники

Детектор лжи. Пять признаков того, что вас обманывают

Как распознать лжеца, который хорошо подготовился

Мария Бондарь - 10.02.18 2930
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"Зеркалом души" могут быть не только глаза. Человеческое тело занятно устроено — оно не желает становиться соучастником нашей лжи. И упрямо выдаёт нас в тот самый момент, когда нам почти уже удалось кого-то обмануть. Часто становитесь жертвой чужого обмана? Будьте внимательнее, причём не только к словам, но и к невербальным признакам лжи. От них не может полностью избавиться даже хорошо подготовленный обманщик.

Почёсывание затылка. Один из признаков того, что ваш собеседник пытается скрыть сильное нервное напряжение. Физиологически тут всё просто. Нервное напряжение, которому не дали выхода ни в словах, ни в голосе, ни в мимике, ни в жестикуляции, становится причиной усиленного потоотделения. Помните, эти супернапряжённые сцены в голливудских триллерах 1990-х, когда оператор крупным планом показывал одинокую каплю пота, стекающую к виску героя? В реальности всё гораздо прозаичнее. Резкое повышение активности потовых желез в чувствительных зонах ощущается как зуд, а затылок — как раз одна из таких зон.

Нервное напряжение, которому не дали выхода ни в словах, ни в голосе, ни в мимике, ни в жестикуляции, становится причиной усиленного потоотделения

Учащенное моргание. Ещё одно следствие скрываемого нервного напряжения — роговицы пересыхают гораздо быстрее. Возможно, в мире и существуют великие актёры, способные усилием воли запретить себе моргать, когда лгут — это те же гении, что плачут настоящими слезами, когда того требует роль, и умеют бледнеть и краснеть по просьбе режиссёра. Заурядным лжецам такое недоступно, обращайте внимание на частоту моргания — и будете во всеоружии.

Нижний замок. Если собеседник, сидящий напротив вас, скрещивает лодыжки, а затем отводит их назад так, что они оказываются под сиденьем, — трижды проверьте всё, что он скажет. Специфическая защитная поза свидетельствует о том, что у собеседника есть причины вас бояться. Это, конечно, может быть никак не связано с ложью, вдруг вы — строгий начальник, а перед вами сидит запуганный подчинённый, у которого один ваш вид вызывает священный ужас. Однако если видимых причин бояться у человека, сидящего в "нижнем замке", нет, ищите скрытые причины. Возможно, это лжец, а вы — именно тот, кто может его разоблачить.

Взгляд, устремлённый в правый верхний угол. Сперва, конечно, стоит убедиться в том, что в правом верхнем углу нет ничего вправду достойного пристального внимания. Иначе может оказаться, что ваш собеседник просто долго и увлечённо рассматривал что-нибудь, находящееся за вами, и вы заподозрили его напрасно. Однако если засмотреться там объективно не на что, это джекпот. Визави, глядящий в правый верхний угол, не просто лжёт, а придумывает на ходу. Скорее всего, некоторое время спустя он уже не сможет в деталях вспомнить то, что сейчас придумал. Задайте ему несколько малозначительных, но детализированных вопросов сейчас и через 20–30 минут. Сравните ответы — наверняка будут расхождения.

Неритмичное дыхание. Тут важно учитывать возраст и состояние здоровья собеседника. В конце концов, у него может быть банальная одышка или насморк. Однако если он вполне здоров и не запыхался на бегу, а дышит всё равно неровно, скорее всего, это "синдром диктора". Он выдаёт тех обманщиков, которые не импровизируют, лгут по заранее продуманному сценарию. Такой лжец инстинктивно старается произносить свои реплики на одном дыхании, а поскольку воздуха, привычно набираемого в лёгкие, ему для этого обычно не хватает, дыхание становится сбивчивым.

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