Накануне Всемирного Дня Блондинок 30 мая в Киеве состоялся десятый конкурс MISS BLONDE UKRAINE-2018. За титул главной блондинки страны сражались двадцать конкурсанток со всех уголков Украины.

Своеобразный конкурс красоты среди блондинок проводится с 2008 года. На сей раз судьями выступили актриса Ольга Сумская, ресторатор Николай Тищенко, психолог Наталья Холоденко, шоумен Андрей Кише, боксер Вячеслав Узелков и футболист Алексей Михайличенко.









Гостей развлекали ведущие Дима Коляденко и Елена Филонова. Они же и назвали имя победительницы. Кроме престижного титула она получила поездку на NewYorkFashionWeek и фотосессию с именитым фотографом в США.













Фото: Горлушко Вальдемар/ УНИАН

Напомним, в ноябре украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe. Представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.