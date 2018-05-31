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<span class="label red">Фото</span> Как в Киеве выбирали главную блондинку страны

Фото Как в Киеве выбирали главную блондинку страны

Конкурс MISS BLONDE UKRAINE проводится с 2008 года

31.05.18 101
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Накануне Всемирного Дня Блондинок 30 мая в Киеве состоялся десятый конкурс MISS BLONDE UKRAINE-2018. За титул главной блондинки страны сражались двадцать конкурсанток со всех уголков Украины.

Своеобразный конкурс красоты среди блондинок проводится с 2008 года. На сей раз судьями выступили актриса Ольга Сумская, ресторатор Николай Тищенко, психолог Наталья Холоденко, шоумен Андрей Кише, боксер Вячеслав Узелков и футболист Алексей Михайличенко. 

Гостей развлекали ведущие Дима Коляденко и Елена Филонова. Они же и назвали имя победительницы. Кроме престижного титула она получила поездку на NewYorkFashionWeek и фотосессию с именитым фотографом в США.

Фото: Горлушко Вальдемар/ УНИАН

Напомним, в ноябре украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Continental Europe. Представительница Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу.

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