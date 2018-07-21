Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире

Для тех, кто хотел бы приобщиться к опыту пешеходных путешествий, Фокус подобрал наиболее интересные и "намоленные" тропы в мире, по которым ходят сотни тысяч людей

В наше время пешеходный туризм многим кажется странным. Зачем идти сотни километров пешком, если можно сесть на самолёт и за сутки облететь полпланеты, но фанаты-пешеходы пренебрегают благами цивилизации и отправляются в путешествие на своих двоих. Они идут с истоптанными в кровь ногами и тяжёлыми рюкзаками за плечами на протяжении недель и месяцев. Отдаёт мазохизмом, но на подобное испытание решаются миллионы людей, и число их из года в год растёт. К примеру, в США прошлой весной в пешие походы отправились 47,2 млн человек, на 2 млн больше, чем в 2016-м, по данным бюро Statista. В Скандинавских странах походным туризмом занимается более 60% населения.

Побродить по лесам-горам-полям и заночевать в палатке у костра люди отправляются уже давно, однако в последние годы в пешем туризме наметился новый тренд: путешествие по тропам. То есть путь по вполне определённому и, как правило, весьма протяжённому маршруту, часто со своей историей и внутренней логикой.

В сообществе пешеходов есть особая каста — "дальноходы", или thru-hikers. Это люди, которые проходят маршрут из конца в конец за один раз, чего бы им это ни стоило

Такой путь проживается как маленькая жизнь со всеми её радостями и горестями и обладает целебными свойствами — так считает блогер-путешественник Сергей Нагорный, который прошёл сотни километров испанских дорог по "Пути святого Иакова", или Camino de Santiago. "Есть цель, к которой ты двигаешься, но главное — не она, а сам путь. И в этом пути очень сложно носить маску, поэтому каждый человек может хорошо узнать самого себя. Камино даёт возможность выявить свои слабости и побороть их или, во всяком случае, начать процесс саморазвития. Путь учит радоваться очень простым вещам, и, вкусив это однажды, хочется снова и снова возвращаться туда", — рассказывает Нагорный.

Для людей с похожими взглядами на жизнь во многих странах проложены специальные пешеходные маршруты. Их оборудуют местами для стоянок и маркируют. А проходят тропы в таких местах, чтобы путешественник кроме пыли под ногами увидел красоты природы и памятники истории страны. Если маршрут длинный, его разбивают на более короткие отрезки — современные люди в целом отвыкли ходить, а так можно сойти с дистанции без позора. Но в сообществе пешеходов есть особая каста — "дальноходы", или thru-hikers. Это люди, которые проходят маршрут из конца в конец за один раз, чего бы им это ни стоило, а потом пишут об этом книги и снимают фильмы.

Естественно, создание подобных троп — не благотворительность. Это вполне прагматичный расчёт. Мало кто из европейцев и граждан США (а именно среди них наиболее популярен пешеходный туризм) таскает с собою палатку и примус. Они останавливаются ночевать в отелях и едят в ресторанах, развивая тем самым локальный бизнес зачастую в депрессивных регионах, куда никогда не приедут "цивилизованные" туристы. Но от понимания того, что на тебе кто-то хочет заработать, увиденный во время путешествия мир не становится менее прекрасным. Для тех, кто хотел бы приобщиться к опыту пешеходных путешествий, Фокус подобрал самые колоритные и "намоленные" тропы в мире, по которым ходят сотни тысяч людей.

К святым мощам

Путь святого Иакова (Camino de Santiago), Франция — Испания. 769 км, 35 дней в пути

Путь святого Иакова — старейший пешеходный маршрут в мире, ему более тысячи лет. Начинался он как паломнический: в 820 году в испанском городе Сантьяго-де-Компостелла обнаружили мощи святого Иакова, и с тех пор пилигримы шли поклониться его могиле и получить отпущение грехов. Ныне этот путь включён в список мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из наиболее привлекательных туристических объектов Испании — в 2014 году, к примеру, по нему прошли более 200 тыс. человек. Классический маршрут Камино начинается во французском городке Сен-Жан-Пье-де-Порт и заканчивается в Сантьяго-де-Компостелле. В начале пути пешеходу выдаётся паспорт паломника, в котором по ходу делаются отметки, а в конце маршрута в паспорте ставится печать о его завершении. Обычно современные паломники не останавливаются в Сантьяго, а идут немного дальше — на мысы Финистерра или Мушию, где стоят отметки о "нулевом километре", обозначающие самые западные точки Европы. Кроме классического маршрута пути святого Иакова, есть и альтернативные — по Испании, Португалии и Франции.

Инфраструктура: Специально для паломников по всей протяжённости пути устроены приюты, или альберго (дословно — пристанище), — хостелы, где можно помыться и постирать одежду, приготовить еду, поесть и переночевать. Заселяют в альберго по паспорту паломника. Зимой большая часть альберго не работает.

К античным древностям

Ликийская тропа (Likya Yolu), Турция. 540 км, 29 дней в пути

Ликийская тропа проходит по южному побережью Турции, её конечные точки — города Фетхийе и Гейкбаири. Впервые тропу описала историк-любитель британка Кейт Клоу в 1999 году. В этой части Турции когда-то была древняя страна Ликия, которая в своё время являлась провинцией древней Греции и Рима. Поэтому на маршруте сохранились остатки античности — древние города Ксанф и Мира, римские дороги, руины древнего порта Патары. Также тропа привлекает любителей природы — по ходу есть леса, каньоны, длинные средиземноморские пляжи и "огни Химеры", природный газ, который выходит на поверхность и горит. Ликийская тропа считается довольно сложной из-за перепадов высоты, так как часть маршрута проходит у горы Тахталы высотой более 2300 м.

Инфраструктура: Кроме высотных отрезков на всей протяжённости тропы есть магазинчики, хостелы и места для кемпингов, где установлены краны с водой.

Святой Грааль пешехода

Аппалачская тропа (Appalachian Trail), США. 3100 км, от 45 дней до 8 месяцев в пути

Аппалачская тропа для пешеходов — то же самое, что Эверест для альпинистов: высшее достижение настоящих, калиброванных "дальноходов". Когда в сообществе говорят "он прошёл Аппалачи", все понимают, что этот человек покорил всё возможное. Эта тропа считается самой длинной в мире, она пролегает через 14 штатов Америки и десятки природных парков. Пешеходы, которые хотят пройти её целиком, начинают на юге, в штате Джорджия, и заканчивают в северо-восточном штате Мэн. Тропа проходит по невысоким и лесистым Аппалачским горам с альпийскими ландшафтами и множеством зверей и птиц. Главный вызов туристам — длина тропы: по статистике фонда Appalachian Trail Conservancy, только 10–15% из них проходят Аппалачи от начала и до конца.

Инфраструктура: По маршруту обустроено более 250 стоянок с домиками, где можно отдохнуть и приготовить еду. Есть и заведения, которые в летний сезон работают как полноценные хостелы с рестораном. Помощью пешеходам также занимаются различные волонтёрские организации, которые предлагают еду и кров.

На высотные перевалы

Путь Санта Круз (Santa Cruz Trek), Перу. 50 км, 3–4 дня в пути

Один из самых популярных маршрутов горного пешеходного туризма — путь Санта Круз, который пролегает в Кордильера-Бланка, самом высоком хребте перуанских Анд. Маршрут кольцевой, он начинается и заканчивается в городке Хуараз и проходит через высокогорные перевалы. Это, в частности, перевал Пунта Юнион, находящийся на высоте 4760 м над уровнем моря, поэтому бывалые пешеходы советуют по прибытии в Перу не сразу отправляться в поход, а хотя бы день акклиматизироваться. Путь Санта Круз нравится пешеходам из-за его разнообразия — тут и кактусы, и озёра с бирюзовой водой, и высокие пики Анд, и горячие источники, и горные деревеньки с традиционным укладом жизни и неизменными мулами в качестве транспорта. Лучшее время для похода — с мая по сентябрь. В Хуаразе можно нанять проводника, однако не страшно отправиться и без него, так как маршрут незапутанный и везде есть указатели.

Инфраструктура: По маршруту выделены места для палаток, есть туалеты, еду можно купить в окрестных деревнях — цены в Перу невысокие.

На фьорды и ледники

Через Хардангервидду (Krysser Hardangervidda), Норвегия. Около 130 км, 8–12 дней в пути

Те, кто выбирает для путешествия Норвегию, обычно стремятся подняться на знаменитый Язык Тролля, выступ горы Скьеггедаль. Однако более авторитетным среди пешеходов является маршрут, пересекающий высокогорное плато Хардангервидда, на обширной территории которого организован самый большой в Норвегии национальный парк. Это каменистая вересковая равнина с озёрами и ручьями, ледником и остатками поселений времён каменного века, жители которых мигрировали вслед за оленями. Через Хардангервидду проложено множество маршрутов, один из традиционных — с севера на юг, от городка Финсе до Рьюкана. Есть два варианта этого маршрута: более суровый западный, с каменистыми пустошами и дождями, и восточный — на этой стороне погода мягче и растительности больше. Кроме того, и сейчас на Хардангервидде живут северные олени, есть шанс увидеть их стада.

Инфраструктура: Норвежская ассоциация трекинга обустроила сеть домиков для туристов по всей стране, на территории парка их около 30. Эти домики построены по принципу самообслуживания — там можно натопить, приготовить себе еду, помыться и поспать, а потом убрать всё за собой. Проживание платное.

Пенсионная программа

Высокая тропа (Sentiero Alto), Италия. 35 км, 2 дня в пути

На севере Италии, в Лигурии, есть природный парк "Пять земель" (CinqueTerre), на территории которого проложено несколько пешеходных маршрутов. Они привлекают множество туристов простотой прохождения и великолепными видами на средиземноморскую природу. Самый длинный маршрут в парке — Высокая тропа, которая бежит по верху скалистой гряды от деревни Портовенере на юге и до деревни Леванте на севере. По пути можно наслаждаться не только природой и морем, но и памятниками архитектуры — зайти в форт Муццероне, который итальянская армия использует как тренировочную базу, или наведаться на мыс Меско, где есть руины средневекового монастыря Святого Антонио. Опытные путешественники советуют отправляться на Высокую тропу осенью или весной, но ни в коем случае не летом — слишком жарко и толпы повсюду.

Инфраструктура: На всей протяжённости маршрута можно спуститься в пять прибрежных деревень и приобрести там всё необходимое. Вход на территорию парка платный, стоит 7 евро.

В буш к аборигенам

Тропа Биббулмун (Bibbulmun Track), Австралия. 1003 км, 40 дней в пути

Самая длинная в Австралии пешеходная тропа была открыта в 1998 году, она находится на юго-западном побережье материка. Маршрут пролегает от Каламунды, пригорода Перта, до города Олбани. Сама идея этой тропы возникла в 1970-е как часть движения за сближение с аборигенами Австралии, поэтому она названа в честь одного из племён, до сих пор сохранившегося на материке. Тропа пролегает через живописные леса с эвкалиптами, орхидеями, кенгуру и эму, а также через океанские пляжи и скалистые нагромождения. Но лёгкой прогулки не получится — места здесь необжитые, расстояния между городами по дороге большие, от четырёх до 12 дней пути. Поэтому пешеходам советуют запасаться едой, а питьё брать только из резервуаров, где хранится дождевая вода. Если вы хотите пройти всю тропу, то местные жители крайне не рекомендуют делать это летом, когда температура поднимается до +45°С и есть высокий риск лесных пожаров.

Инфраструктура: На всей протяжённости тропы устроены стоянки, где есть трёхстенные домики (там могут разместиться на ночлег 8–15 человек), навесы со столами, резервуар с водой, туалет и яма для костра. Огонь разрешается разводить только на стоянках.

Библейскими дорогами

Израильская тропа (Shvil Yisrael), Израиль. 1015 км, 45–60 дней в пути

Израильская тропа, открытая в 1995 году, проходит через всю страну. На севере она начинается в кибуце Дан, на ливийской границе, а оканчивается в самой южной точке Израиля — городе Эйлат, на пляжах Красного моря. Поэтому перед пешеходами разворачиваются все ландшафты библейской страны: леса Галилеи и пляжи в окрестностях Тель-Авива, холмы вокруг Иерусалима и равнина Шарон, горы Кармель и Мерон, а апофеозом этого является пустыня и дюны Негев. Не у каждого есть возможность преодолеть весь маршрут, по статистике, только четыре из десяти человек проходят Израильскую тропу полностью. Поэтому она разделена на 12 отрезков, которым можно посвятить один день или уик-энд. Если же вы настроены решительно и хотите пройти всю страну, то израильтяне рекомендуют делать это с февраля по май, когда не так жарко. Из соображений безопасности Израильская тропа удалена от мест соприкосновения с Палестиной.

Инфраструктура: По всему маршруту можно встретить "ангелов тропы", людей, которые помогают пешеходам и предоставляют ночлег, душ, интернет, еду и питьё, чаще всего бесплатно, а если платно, то по низким ценам.