Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет

Вопреки материнским отрицаниям, один из детей в семье бывает любим больше, чем остальные. О том, на кого зачастую распространяется родительский фаворитизм, как это отражается на семьях, и что стоит делать любимчикам, выяснила американский социолог Джилл Сутор

Если вы хотите начать драку в семье с несколькими детьми, попробуйте спросить: "Кто мамин любимчик?". Большинство матерей станет утверждать, что любят своих детей одинаково. Но многие из их чад скажут: мама тайно предпочитает одного из них.

Для профессора социологии из Университета Пердью Джил Сутор такие споры составляют часть повседневной работы. Почти двадцать лет они с соавтором Карлом Пиллемером из Корнеллского университета изучают родительский фаворитизм. Их изыскания подтверждают подозрения некоторых детей: мамы предпочитают одного ребенка другим, что бы они ни говорили.

Неудобные вопросы

Стартовой точкой в исследованиях Сутор и Пиллемера стал поиск матерей в возрасте 65-75 лет, у которых было, по крайней мере, двое живых взрослых детей. Они сотрудничали с Университетом штата Массачусетс в отборе женщин, соответствующих данным критериям, в районе Бостона. Свое согласие на участие в исследовании дали 556 матерей.

В личных беседах каждой из участниц задали ряд весьма откровенных, а то и эмоционально подавляющих вопросов:

Какого из детей вы хотели бы видеть ухаживающим за вами в старости или в болезни?

С кем из них вы чувствуете наибольшую эмоциональную близость?

Кем вы больше всего гордитесь?

Кто больше всего разочаровал?

С кем вы больше всего конфликтуете?

Кроме того, исследователи прояснили ряд фактов, касающихся личных обстоятельств в жизнях детей. Например, поинтересовались, как далеко живут и кем работают чада. Отпрыски участниц исследования прошли через серию почти идентичных вопросов. То есть, им пришлось выдавать свои догадки в отношении того, кем мать больше всего гордится, а кем разочарована, и так по всему списку. Кроме того, каждого ребенка попросили оценить свои отношения с братьями или сестрами.

Да, и ударить в лоб Сутор и Пиллемер не постеснялись. Прямой вопрос "кого из своих детей вы больше всего любите" тоже был озвучен.

Кто в доме любимчик?

По словам Сутор, матери "преимущественно предпочитали дочерей, а не сыновей". Если говорить о возрасте, то чаще всего в фаворитах оказывались самые младшие, а не старшие дети, или те, которые появились на свет в промежутке. Примечателен факт, что мамы зачастую называли одного и того же ребенка, отвечая на вопросы как о сильнейшей эмоциональной близости, так и о наибольшем количестве конфликтов. Причем речь зачастую шла именно о дочерях.

"Задумайтесь о том, какие отношения действительно важны для вас настолько, что вы хотите видеть их идеальными, – объясняет Сутор. – Вы желаете, чтобы они всегда работали, а когда чувствуете, что не все в порядке, то начинаете возиться с ними".

Зачастую большинство конфликтов у матерей бывает именно с любимчиками

К чему ведет вся эта возня? К конфликту.

Но если матери, откровенничая, могли дать вполне четкий ответ о том, кого из детей они предпочитают, то что были способны сказать сами чада? Исследования Сутор и ее соавтора показали, что они не так уж хорошо угадывали, кого мама любит больше или меньше.

"Менее, чем в половине случаев дети осознавали то, что родительница считала их более близкими или наоборот была разочарована в них, – говорит Сутор. – Они указывали на другого ребенка".

Те, кто были сильнее уверены в своих ответах, оказывались неправы, что шло вразрез с изначальными предположениями исследователей.

"Дети очень плохо отслеживают, кем гордится мама, – говорит Сутор. – Только 39% были правы в своих суждениях. Более того, те, кто на самом деле не являлись материнскими фаворитами, как правило, были сильнее всего убеждены в обратном".

Быть любимцем – тяжкий груз

Являться маминым любимчиком – это не просто постоянное "я люблю тебя" и куски торта побольше. Во время одного из исследований Сутор обнаружила, что быть светом очей (или просто думать, что ты им являешься) значит испытывать психологическую нагрузку.

"Восприятие себя как наиболее эмоционально близкого к матери ребенка ложится бременем, особенно в старшем возрасте, – объясняет Сутор. – Если вы действительно близки с ней, это доставит вам множество беспокойств".

Фаворит с большей вероятностью будет опечален старением матери и возникновением проблем со здоровьем, сообщают исследователи. Кроме того, у любимых детей наблюдается напряжение в отношениях с братьями и сестрами. Пребывание в статусе маминого разочарования (вне зависимости от ее истинного мнения) влечет за собой депрессивные симптомы.

Опрос вдогонку

Спустя семь лет после первоначальных интервью, Сутор и Пиллемер снова связались группой опрошенных ранее матерей. На тот момент многие участницы первого исследования, находившиеся уже в возрасте 72-82 лет, нуждались в присмотре. Сам собой напрашивался вопрос: как изменились их отношения с детьми в сложившейся ситуации.

Исследователи захотели выяснить, повлиял ли уход любимого (или нелюбимого) ребенка на психологическое состояние матери. Согласно результатам, если она получала помощь от своего фаворита, это не означало обязательного улучшения психологического благополучия. Однако если уходом занимались только менее любимые дети, она чаще испытывала подавленность.

7 лет – недостаточный срок, чтобы у матери изменился фаворит

"Один из аспектов, ставших очевидными во время исследования, заключался в том, что даже высококачественный уход от других отпрысков вряд ли компенсирует отсутствие предпочтительного опекуна", – написала Сутор и ее коллега.

Другим значимым открытием стало то, что за 7 лет, отделявших 2 исследования, мамы не изменили своих предпочтений.

"К большому удивлению, большинство мам назвали тех же детей, отвечая на те же вопросы, что и 7-8 лет назад", – говорит Сутор.

Что может сделать любимый или нелюбимый ребенок со всей этой информацией? Сутор рекомендует не беспокоиться о том, кто фаворит, а кто – нет. Если отношения не омрачены соперничеством, "братья и сестры могут быть источником дружбы и поддержки в течение всей жизни". Так что к ним следует относиться как к друзьям, а не как к конкурентам.

По материалам ideas.ted.com