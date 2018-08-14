Водители не заменили на дороге ничего необычного

На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попал призрак пешехода.

Об этом сообщает Mirror.

На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по "зебре" сквозь поток машин. Никто из водителей не заметил тень.

Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть за что-то обиженным на это место.

Есть также версия, что видеозаписи просто наложились одна на другую, но тогда непонятно, почему нет других "призраков" автомобилей и людей.

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Напомним, сотрудники спортивного бара Cronies в Вентуре, штат Калифорния, США, заявили, что в их заведении поселился призрак. Они сняли ролик, на котором показали необъяснимые падения и передвижения стульев, увиденные на камере наблюдения.