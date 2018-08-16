Украинская певица Оля Полякова нередко демонстрирует свою стройную фигуру. Так, на своей странице в Instagram артистка разместила соблазнительное фото в белом бикини.
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На фотографии артистка эротично позирует на яхте, демонстрируя изгибы своего тела.
Фото: Instagram/polyakovamusic
"Многим конечно хочется думать что это фотошоп, думайте если вам так легче! а я поплыла домой!" (орф. и пункт. сохранены, - ред), – подписала фото певица.
Недавно 51-летняя актриса Сальма Хайек удивила фанатов своими формами в бикини.