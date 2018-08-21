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Главная » Стиль жизни » Активным пользователям порносайтов будут платить криптовалютой за просмотр

Активным пользователям порносайтов будут платить криптовалютой за просмотр

Активным пользователям порносайтов будут платить криптовалютой за просмотр
Фото с сайта 76.ru

Посетители получат вознаграждение за регистрацию, подписку на актеров, просмотр роликов, оценки и комментарии к ним

21.08.18 19
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Порносайт Tube8, которым владеет более крупный порнопортал PornHub, запустит функцию оплаты за просмотр своего контента. Сервис появится в конце 2018 года, сообщает издание TNW.

Отмечается, что финансировать будут только самых активных пользователей, и платить будут криптовалютой.

Пользователи сайта получат вознаграждение за регистрацию, подписку на актеров, просмотр роликов, оценки и комментарии к ним. Сервис установит некоторые ограничения, чтобы пресечь возможное мошенничество.

Организаторы отметили, что плата за просмотр видео для взрослых была несбыточной мечтой для многих любителей "клубнички". В Tube8 сделают это возможным и считают, что такой шаг станет революционным в мире порно.

Напомним, 6 августа в Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете. 

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