Активным пользователям порносайтов будут платить криптовалютой за просмотр

Посетители получат вознаграждение за регистрацию, подписку на актеров, просмотр роликов, оценки и комментарии к ним

Порносайт Tube8, которым владеет более крупный порнопортал PornHub, запустит функцию оплаты за просмотр своего контента. Сервис появится в конце 2018 года, сообщает издание TNW.



Отмечается, что финансировать будут только самых активных пользователей, и платить будут криптовалютой.

Пользователи сайта получат вознаграждение за регистрацию, подписку на актеров, просмотр роликов, оценки и комментарии к ним. Сервис установит некоторые ограничения, чтобы пресечь возможное мошенничество.



Организаторы отметили, что плата за просмотр видео для взрослых была несбыточной мечтой для многих любителей "клубнички". В Tube8 сделают это возможным и считают, что такой шаг станет революционным в мире порно.

Напомним, 6 августа в Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.