Роналду тайно женился в Марокко, – СМИ

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Роналду и Родригес обручились

Знаменитый футболист Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает Tuttosport со ссылкой на журнал Novella 2000.

По данным СМИ, церемония бракосочетания состоялась в Марокко. Роналду и Родригес решили пожениться секретно, так как у девушки плохие отношения с матерью футболиста. Отмечается, что из-за этого на мероприятие не были приглашены фотографы.

Пара информацию о свадьбе не подтвердила.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Роналду и Родригес обручились. За год до этого девушка родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной.