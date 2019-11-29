Индейка и звезды: Топ-7 американских селебрити с размахом отметивших День Благодарения

С Дня благодарения начался праздничный сезон, который завершится Новым годом

В США отметили один из главных праздников в году – День благодарения. С 1941 года его отмечают в четвертый четверг ноября. Специальный билль даже подписал Франклин Рузвельт. А начало свое праздник берет еще в 1620 году, когда первые переселенцы из Англии прибыли в Америку на судне "Мэйфлауэр". Они высадились после тяжелого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Более половины из примерно сотни прибывших не пережили суровую зиму. Выжившим помогли местные индейцы и первый губернатор колонистов предложил провести день принесения благодарности Богу. На праздник осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения.

С той поры остались незыблемыми некоторые традиции: на столе обязательна запеченная в духовке индейка, картофельное пюре, клюквенный соус, тыквенный пирог, пирог с карамелью и орехами пекан, кукурузный хлеб и густая подливка.

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А также каждый год американский президент "милует" индейку. В этом раз Дональд Трамп "уберег" от праздничного стола индейку по имени Баттер (масло). А первым, по слухам, кто отпустил индейку, стал Авраам Линкольн.

Американские селебрити не остались в стороне от празднования и поделились в соцсетях снимками с своих праздников. Фокус выбрал семерых, которые в этот день особенно постарались.

Мэтью Макконахи, звезда сериала "Настоящее преступление", в этот день отправился к спасателям и приготовил для них индейку.

Риз Уизерспун ("Маленькая большая ложь") продемонстрировала свой накрытый стол, готовый к приему гостей.

Дженнифер Анистон ("Друзья", "Утреннее шоу"), которая только недавно завела страничку в Instagram, показала, как готовит энчиладас (тортильи с мясом) для гостей.

Райан Рейнольдс ("Дедпул") прорекламировал джин своего собственного производства. На фото он поливает им индейку.

Певица Мэрайя Кэри собрала за столом всех друзей и родственников и позировала в ослепительном платье с глубоким декольте.

Кейли Куоко ("Теория большого взрыва") отметила День Благодарения с семьей, но в неожиданном месте – в Таиланде. Правда, традиционная индейка на столе присутствовала.

Сальма Хайек ("Фрида") похвасталась приготовленной ею индейкой и сфотографировалась с мужем, миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Все фото из соцсетей. Материал подготовлен отделом новостей.

Как ранее писал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге Twitter опубликовал поздравление с национальным праздником США Днем благодарения (Thanksgiving Day). Что примечательно, поздравительный текст написан на английском, а перевода на украинский язык нет.