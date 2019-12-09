Возвращение амазонки: вышел первый трейлер фильма "Чудо-женщина 1984"

На экраны фильм выйдет в июне 2020 года

В Сети появился трейлер нового супергеройского фильма о Чудо-женщине. Главную роль в сиквеле, как и в предыдущем фильме, сыграет Галь Гадот.

Новый фильм расскажет о детстве главной героини, Дианы Принс, которая выросла на родине амазонок. Ее детские мечты стать воительницей не сбылись, но спустя годы она воплощает это в реальность.

Продолжение фильма происходит во времена Холодной войны и рассказывает о новом враге Чудо-женщины Барбаре Энн Минерве.

"Чудо-женщина" — первая супергеройская франшиза, в которой ведущую роль играет женщина. В девятом фильме расширенной Вселенной DC, кроме Галь Гадот, также сыграют Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и другие.

Режиссер фильма Пэтти Дженкинс планирует снять и третий фильм о приключениях Чудо-женщины, но обещает, что новая картина будет показывать современные события, а не переносить зрителя в прошлое. Премьера состоится 5 июня 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Дуэйн "Скала" Джонсон в Instagram анонсировал выход своего первого супергеройского фильма "Черный Адам" по комиксам DC. 47-летний актер сообщил, что премьера фильма состоится в декабре 2021 года. Актер рассказал, что всегда мечтал быть супергероем, в 10 лет его кумиром был Супермен.