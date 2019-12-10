У нее две мамы. Что известно о самом молодом премьер-министре Финляндии

На выходных стало известно о назначении Санны Марин на должность главы правительства Финляндии. На высокую должность 34-летняя представительница социал-демократической партии была избрана после окончания срока правления своей предшественницы - Антти Ринне

Санна Марин приступила к обязанностям уже на этой неделе. Она стала самым молодым премьер-министром в истории и третьим премьером-женщиной из 75 глав правительств Финлядндии.

После победы на выборах молодая премьер выступила перед журналистами и сказала, что ее команде предстоит большая работа по восстановлению доверия к правительству: "

Я никогда не действовала, используя во благо свой возраст или тот факт, что являюсь женщиной. Для меня важны причины, которые побудили меня заняться политикой, и доверие, которое выразили нам избиратели в ходе последних выборов", - прокомментировала политик свой успех в ходе избирательной кампании.

Стоит отметить, что политический успех пришел к Санне несколькими годами ранее. Около полугода политик занимала пост министра транпорта и связи в кабинете министров Финляндии. С 2014 года она работала в должности заместителя председателя социал-демократической партии страны, а с в 2015 года Санна была постоянным действительным членом парламента Финляндии.Тремя годами ранее будущая премьер-министр окончила ВУЗ с дипломом менеджера административных наук в Университете города Тампере, где она проживала с семьей до настоящего времени.

Не смортя на грандиозные карьерные успехи, молодая женщина успела создать семью и родить ребенка. В настоящее время Санна продолжает самостоятельно кормить дочь Эмму грудью и не боится делиться свои опытом с другими молодыми мамами.

Премьер-министр Финляндии замужем за маркетологом и директором по коммуникациям компании цифровых технологий Markkinointiakatemia Маркусом Райкконеном. Пара оформила отношения в 2018 году. "Свободное время я провожу с моей дочерью и семьей, с другими людьми рядом со мной и на улице в прекрасных природных памятниках Пирканмаа", – поделилась с журналистами Марин в одном из многочисленных интервью местным СМИ..

За молодым политиком закрепилась слава человека, которому не чуждо ничто земное. Санна активно ведет аккаунт в instagram, обожает мороженое и посиделки с друзьями, делает селфи и фото в лифте, следит за модой и часто делится семейными снимками со своими подписчиками в социальных сетях. Народ Финляндии считает уроженку Хельсинки во всех смыслах "своей" и активно поддерживает ее.

Санна Марин выросла в однополой семье: девочку воспитывали две мамы. По ее собственным словам, во время учебы в школе будущая звезда политики Финляндии боялась рассказать одноклассникам о своей семье и часто чуствовала себя невидимкой.

Непростые детские переживания мотивируют девушку к активной поддержке ЛГБТ-сообществ. Премьер-министр неоднократно принимала участие в парадах с символом радуги. К слову, среди представителей сексуальных меньшинств Санна имеет весомую поддержку, которая, во многом, помогла ей выиграть выборы на пост главы правительства.