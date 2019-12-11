Заново училась ходить, говорить, писать. За что мы любим и помним солистку Roxette Мари Фредрикссон

Солистка культового дуэта Roxette Мари Фредрикссон умерла 9 декабря в возрасте 61 года. Знаменитость много лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием и на какое-то время ей даже удалось победить недуг

Певице пришлось учиться заново ходить, но ей даже удалось вернуться на сцену и записать еще немало грандиозных синглов. Фокус вспоминает биографию одной из самых выдающихся певиц последнего тридцатилетия.