Иван Дорн заканчивает карьеру певца и снимется в кино

Его пригласил сниматься режиссер Кирилл Серебренников

О планах Кирилла Серебренникова экранизировать роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" режиссер говорил еще весной на Каннском кинофестивале. Но только сейчас стало известно, что одну из ролей исполнит Иван Дорн. Об этом пишет Hello!

Режиссер приступил к съемкам осенью – тогда стало известно, что главные роли в картине исполнят Чулпан Хаматова и Семен Серзин.

Дорн присоединился к касту позже. Музыкант уже пробовал себя в качестве актера, но после нескольких не самых удачных проектов зарекся сниматься где-то, кроме собственных клипов. Про сотрудничество с режиссером "Изображая жертву", певец говорит: "Пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся – это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером".

Читайте также: Кирилл Серебреников отпущен из под ареста

Пока неизвестно, пошутил ли Дорн про то, что завершает свою карьеру певца, но Кирилл Серебренников настроен весьма серьезно и считает, что "Ваня Дорн – настоящее открытие и прекрасный драматический артист". Правда роль у него будет небольшая – эпизод на 18 минут.

Талант Дорна можно будет оценить в 2020 году.

Как ранее писал Фокус:

Дорн пробовал себя в актерском амплуа в этом году, но только в клипе на песню "Во сне". Режиссером и сценаристом "короткого метра" выступил Максим Шишкин. Завязка клипа, согласно описанию, следующая: "Робин Дорн Гуд и его напарник решаются на опасную сделку, которая может стать для них роковой".

А в прошлом году на концерте в Киеве он выступал в здании протестантской церкви Hillsong Church.



