Куда поехать на Новый год 2020

2019-12-23 10:00:00

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Отправиться на новогодние праздники за границу, чтобы сбежать от промозглой слякоти в тропический рай и променять снег на золотистый песок. Такая идея хотя бы раз в жизни приходила в голову каждому жителю Украины, где зимы все чаще напоминают бесконечную темную осень. Куда поехать на Новый год 2020, рассказывает Фокус.

Куда обычно ездят украинцы

Чаще всего украинцы, уставшие от холодов и серости, выбирают для новогодних путешествий теплые страны. В последние годы пользуются спросом поездки в Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, на Шри-Ланку, в Доминикану, на юг Китая, во Вьетнам и Индию.

В этих странах в декабре-январе достаточно жарко за исключением разве что ОАЭ, где в температура зимой варьируется в пределах 18-22 градусов и дуют пустынные ветра. Несмотря на не слишком комфортную погоду для купания на пляжах, эту страну украинцы выбирают ради яркого празднования Нового года. Как известно, в Эмиратах любят отмечать праздники с королевским размахом.

Египет, пожалуй, стал действительно традиционным направлением для украинцев на новогодние праздники. В отличие от Турции, где пляжный сезон завершается в октябре, в Египте в декабре все еще сохраняется идеальная погода для отдыха у моря. В это время года самым теплым остается Красное море с температурой воды +22..+24 градусов Цельсия. Поэтому наиболее популярные египетские пляжи в декабре – это Шарм-эль-Шейх, Нувейба, Таба, бухты Шарм-эль-Майя и Наама-Бэй.

За более экзотическим, но все еще теплым Новым годом, украинцы едут на Шри-Ланку. Страна располагается на острове в Индийском океане и может похвастаться удивительными пляжами, а также температурой до +30 градусов. Большинство достопримечательностей связаны с дикой природой, как и большинство развлечений. Сюда украинцы едут за более умеренным отдыхом, для которого не нужны шумные дискотеки и бары.

На Шри-Ланке есть и сезон дождей, но он завершается еще в ноябре. Сухая погода держится до апреля, это время считается самым благоприятным для отдыха в стране.

Южная провинция Китая – Хайнань — в декабре может похвастаться температурой от 15 до 25 градусов тепла, что подойдет, как для пляжей, так и для экскурсий. На острове можно посмотреть на чайные плантации, местные заповедники, сад орхидей, а также посетить сафари-парк, термальные источники Наньтянь и джунгли Янода.

В декабре украинцы часто путешествуют во Вьетнам. В южной части страны у побережья Сиамского залива вода прогревается до +27 градусов, а температура воздуха достигает +30 градусов.

Куда поехать недорого

Для тех, кто думает о бюджетном отдыхе и ищет, куда поехать на новый год недорого, Фокус собрал список относительно дешевых туристических направлений.

Египет, Куда поехать на новый год, пирамиды, фото, фейерверк

Фото: Egyptian Tourism Authority

  • Египет – самый популярный и доступный вариант для новогоднего отдыха на пляже. На Новый год в отелях туристов ждут развлекательные шоу, праздничный ужин и другие развлечения, который входят в стоимость путевки. Также зимой можно посетить местные достопримечательности, при этом не изнывая от жары. Средняя цена тура – от 12 тыс. грн на человека.

Гоа, Индия, ночь, праздник, куда поехать на новый год, фото

Фото: Goeventz

  • Гоа – самый маленький штат Индии может похвастаться не только круглогодичным купальным сезоном, но и насыщенной ночной жизнью. Так, Новый год можно встретить в отеле, на пляже или в клубе, которых предостаточно в северной части штата.                                                                                                                  Средняя цена тура – от 28 тыс. грн на человека.

Таиланд, фейерверк, ночь, фото, куда поехать на Новый год

Фото: Twinpalms Phuket

  • Таиланд – экзотика по умеренным ценам. В этой стране не придется скучать в новогоднюю ночь. Праздник в стране принято встречать красочными карнавалами, яркими салютами и массовыми гуляньями на улицах городов. Для любителей пляжного отдыха, стоит подчеркнуть, что в декабре-январе устанавливается идеальная погода для купания.                                                                                                                                                                        Средняя стоимость тура – от 27 тыс. грн на человека.

Доминикана, Новый год, салют, фейерверк, фото

Фото: Time and Date

  • Доминикана – это широкие живописные пляжи и комфортная температура для купания. Лучшие пляжи находятся в провинции Пуэрто-Плато. Столица же Доминиканы – город Санто-Доминго был признан ЮНЕСКО "Достоянием человечества" за большое количество достопримечательностей.                                                                                      Средняя цена тура – от 35 тыс. грн на человека.

Куда поехать с детьми

На Новый год в Дубае проходят одни из самых ярких и масштабных развлекательных мероприятий, включая бесчисленные новогодние салюты. Дети будут в восторге от многочисленных парков развлечений, куда входят LEGOLAND, Парк Ferrari, парк развлечений Wonderland, парк аттракционов IMG Worlds of Adventure, многочисленные аквапарки: Wild Wadi, Dreamland, а также крупнейший крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai.

Legoland в Дубаи, фото, новый год с детьми

Фото: JOIN UP!

Взрослым же придутся по душе распродажи в торговом центре Dubai Mall. А для тех, на кого шоппинг нагоняет скуку, найдутся интересные пляжные развлечения.

На Кипре, возможно, будет слегка прохладно для купания на Новый год, но морской воздух, красивейшая природа и яркое солнце подарят незабываемые впечатления. Детям на острове наверняка понравится большое количестве аквапарков и лунапарков. Сам же Новый год на Кипре привыкли отмечать ярко и весело, включая фейерверки и развлекательные шоу.

Но все же неоспоримым лидером для отдыха с детьми является Турция, даже несмотря на то, что купальный сезон заканчивается там осенью. Например, Стамбул – древний город на стыке Азии и Европы с каждым годом празднует Новый год все масштабнее и масштабнее. Праздничный салют также входит в число зрелищных мероприятий в крупнейшем городе Турции.

ViaSea, Стамбул, Турция, фото, куда поехать на новый год

Аквариум ViaSea в Стамбуле. Фото: TripAdvisor

Отдельного внимания, если вы едите с детьми, стоят парки развлечений в Стамбуле, такие как FunLab, Jurassic Land, MoiPark, Bostanci Lunaparki, Pirates of Istanbul, аквариум ViaSea. Провинция Анталья также отличается большим количество аквапарков, а отели и рестораны готовят отдельные развлекательные программы для ребятни. Также стоит подчеркнуть, что бассейны в отелях средней и высокой ценовой категории часто имеют подогрев.

Куда поехать без визы

Если поездка на море не была спланирована заранее, и времени на получение визы уже нет – не стоит отчаиваться. Кроме Турции, для украинцев доступен целый перечень безвизовых пляжных курортов, среди которых достаточно популярные направления.

  • ОАЭ. Еще несколько лет назад к списку безвизовых стран для украинцев добавились и Арабские Эмираты. Туристическое направление удобно прямыми перелетами, широким выборов туров, отличным сервисом и погодой.
  • Египет. Помимо отсутствия требований к визам, Египет также очень демократичен по ценам на туры, а красивейшее Красное море, остается приятным для купания в любое время года. Для отдыха на самом популярном курорте Египта – Шарм-эль-Шейхе – виза тоже не понадобится.
  • Доминикана. Курорт, где празднование Нового года станет действительно экзотическим. Самые ярые поклонники пляжного отдыха смогут вдоволь позагорать и поплавать, перед возвращением в холодный январь. Зима в Доминикане считается идеальным сезоном для отдыха.
  • Таиланд и Шри-Ланка. Страны с безупречными погодными условиями, куда можно сбежать на Новый год. Виза в Таиланд украинцам не нужна, если продолжительность отдыха не будет превышать 30 дней. А на Шри-Ланку необходима электронная виза, оформление которой не займет слишком много времени.
  • Сейшелы и Мальдивы. Сказочные острова всегда были желанным местом для тех, кому пляж милее новогоднего снега. Так, виза на Мальдивы оформляется в аэропорту, а для путешествия на Сейшельские острова виза совсем не нужна. Не так давно Сейшелы запустили чартерные рейсы, так что перелеты стали более быстрыми и доступными.

Лучшие пляжные вечеринки в мире

Любители эксклюзивного и яркого отдыха обязательно должны рассмотреть пляжные вечеринки, как один из вариантов празднования Нового года. Тем более, что список самых лучших из них уже давно составлен.

Остров Пханган, Таиланд

остров Пханган, Таиланд, ночь, праздник, Новый год

Фото: cntraveller

На таиландских пляжах проводится уйма вечеринок в канун Нового года, но самая известная из них – Full Moon Party. Она проходит на пляже Хаад Рин. Гуляния начинаются после заката солнца и веселье продолжается до самого рассвета.

На полпути к острову Пханган, находится комплекс вилл Anantara, которые можно снять, чтобы возвращение домой с вечеринки было незабываемым. Поездка на лодке через бирюзовую воду на рассвете станет одним из лучших воспоминаний.

Гоа, Индия

Гоа, Индия, фото

Фото: TripAdvisor

Канун Нового года – лучшее время года для вечеринок на Гоа, с фейерверками и праздничными мероприятиями по всему побережью штата. Но самые яркие вечеринки проводятся в туристическом городке Анжуна, где ди-джеи мирового класса развлекают публику до самого утра.

Любителям менее шумных мероприятий, стоит отправиться на белоснежный пляж на юге Индии, Палолем. Бухта усеяна старыми и уютными пляжными барами, где в полночь играет живая музыка, запускаются фейерверки и готовят вкусные коктейли.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро, Бразилия, Новый год, салют, фейерверк, фотоФото: cntraveller

В это время года в Рио – настоящее лето, поэтому большинство вечеринок переносят из душных баров на пляжи. В канун Нового года около 2 млн человек собираются на пляже Копакабана, протяженность которого составляет около 4 км. Гости праздника танцуют самбу, пьют шампанское и запускают салюты, но для того, чтобы занять хорошее место, на пляж нужно прийти около 10 вечера.

В Рио на Новый год принято одеваться в белое, чтобы быть более удачливым в новом году. Но слишком дорогие костюмы лучше оставить в отеле, так как одна из местных традиций на Новый год – обливать друг друга шампанским в духе "Формулы-1".

Кейптаун, Южно-Африканская Республика

Кейптаун, Южно-Африканская Республика

Фото: cntraveller

Самые шумные вечеринки проходят на набережной Виктории и Альфреда, расположенной на берегу Атлантического океана, в гавани Столового залива. В одном месте можно будет найти ужин, живую музыку, танцы и фейерверки, а также полюбоваться видом на Столовую гору.

Для романтического праздничного пикника больше подойдет один из пляжей пригорода Кейптауна, Клифтона. Одним из самых гламурных пляжных клубов в городе считается Pacha в Grand Africa, на частном пляже Grand, напротив острова Роббен.

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