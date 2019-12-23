Отправиться на новогодние праздники за границу, чтобы сбежать от промозглой слякоти в тропический рай и променять снег на золотистый песок. Такая идея хотя бы раз в жизни приходила в голову каждому жителю Украины, где зимы все чаще напоминают бесконечную темную осень. Куда поехать на Новый год 2020, рассказывает Фокус.

Куда обычно ездят украинцы

Чаще всего украинцы, уставшие от холодов и серости, выбирают для новогодних путешествий теплые страны. В последние годы пользуются спросом поездки в Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, на Шри-Ланку, в Доминикану, на юг Китая, во Вьетнам и Индию.

В этих странах в декабре-январе достаточно жарко за исключением разве что ОАЭ, где в температура зимой варьируется в пределах 18-22 градусов и дуют пустынные ветра. Несмотря на не слишком комфортную погоду для купания на пляжах, эту страну украинцы выбирают ради яркого празднования Нового года. Как известно, в Эмиратах любят отмечать праздники с королевским размахом.

Египет, пожалуй, стал действительно традиционным направлением для украинцев на новогодние праздники. В отличие от Турции, где пляжный сезон завершается в октябре, в Египте в декабре все еще сохраняется идеальная погода для отдыха у моря. В это время года самым теплым остается Красное море с температурой воды +22..+24 градусов Цельсия. Поэтому наиболее популярные египетские пляжи в декабре – это Шарм-эль-Шейх, Нувейба, Таба, бухты Шарм-эль-Майя и Наама-Бэй.

За более экзотическим, но все еще теплым Новым годом, украинцы едут на Шри-Ланку. Страна располагается на острове в Индийском океане и может похвастаться удивительными пляжами, а также температурой до +30 градусов. Большинство достопримечательностей связаны с дикой природой, как и большинство развлечений. Сюда украинцы едут за более умеренным отдыхом, для которого не нужны шумные дискотеки и бары.

На Шри-Ланке есть и сезон дождей, но он завершается еще в ноябре. Сухая погода держится до апреля, это время считается самым благоприятным для отдыха в стране.

Южная провинция Китая – Хайнань — в декабре может похвастаться температурой от 15 до 25 градусов тепла, что подойдет, как для пляжей, так и для экскурсий. На острове можно посмотреть на чайные плантации, местные заповедники, сад орхидей, а также посетить сафари-парк, термальные источники Наньтянь и джунгли Янода.

В декабре украинцы часто путешествуют во Вьетнам. В южной части страны у побережья Сиамского залива вода прогревается до +27 градусов, а температура воздуха достигает +30 градусов.

Куда поехать недорого

Для тех, кто думает о бюджетном отдыхе и ищет, куда поехать на новый год недорого, Фокус собрал список относительно дешевых туристических направлений.

Фото: Egyptian Tourism Authority

Египет – самый популярный и доступный вариант для новогоднего отдыха на пляже. На Новый год в отелях туристов ждут развлекательные шоу, праздничный ужин и другие развлечения, который входят в стоимость путевки. Также зимой можно посетить местные достопримечательности, при этом не изнывая от жары. Средняя цена тура – от 12 тыс. грн на человека.

Фото: Goeventz

Гоа – самый маленький штат Индии может похвастаться не только круглогодичным купальным сезоном, но и насыщенной ночной жизнью. Так, Новый год можно встретить в отеле, на пляже или в клубе, которых предостаточно в северной части штата. Средняя цена тура – от 28 тыс. грн на человека.

Фото: Twinpalms Phuket

Таиланд – экзотика по умеренным ценам. В этой стране не придется скучать в новогоднюю ночь. Праздник в стране принято встречать красочными карнавалами, яркими салютами и массовыми гуляньями на улицах городов. Для любителей пляжного отдыха, стоит подчеркнуть, что в декабре-январе устанавливается идеальная погода для купания. Средняя стоимость тура – от 27 тыс. грн на человека.

Фото: Time and Date

Доминикана – это широкие живописные пляжи и комфортная температура для купания. Лучшие пляжи находятся в провинции Пуэрто-Плато. Столица же Доминиканы – город Санто-Доминго был признан ЮНЕСКО "Достоянием человечества" за большое количество достопримечательностей. Средняя цена тура – от 35 тыс. грн на человека.

Куда поехать с детьми

На Новый год в Дубае проходят одни из самых ярких и масштабных развлекательных мероприятий, включая бесчисленные новогодние салюты. Дети будут в восторге от многочисленных парков развлечений, куда входят LEGOLAND, Парк Ferrari, парк развлечений Wonderland, парк аттракционов IMG Worlds of Adventure, многочисленные аквапарки: Wild Wadi, Dreamland, а также крупнейший крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai.

Фото: JOIN UP!

Взрослым же придутся по душе распродажи в торговом центре Dubai Mall. А для тех, на кого шоппинг нагоняет скуку, найдутся интересные пляжные развлечения.

На Кипре, возможно, будет слегка прохладно для купания на Новый год, но морской воздух, красивейшая природа и яркое солнце подарят незабываемые впечатления. Детям на острове наверняка понравится большое количестве аквапарков и лунапарков. Сам же Новый год на Кипре привыкли отмечать ярко и весело, включая фейерверки и развлекательные шоу.

Но все же неоспоримым лидером для отдыха с детьми является Турция, даже несмотря на то, что купальный сезон заканчивается там осенью. Например, Стамбул – древний город на стыке Азии и Европы с каждым годом празднует Новый год все масштабнее и масштабнее. Праздничный салют также входит в число зрелищных мероприятий в крупнейшем городе Турции.

Аквариум ViaSea в Стамбуле. Фото: TripAdvisor

Отдельного внимания, если вы едите с детьми, стоят парки развлечений в Стамбуле, такие как FunLab, Jurassic Land, MoiPark, Bostanci Lunaparki, Pirates of Istanbul, аквариум ViaSea. Провинция Анталья также отличается большим количество аквапарков, а отели и рестораны готовят отдельные развлекательные программы для ребятни. Также стоит подчеркнуть, что бассейны в отелях средней и высокой ценовой категории часто имеют подогрев.

Куда поехать без визы

Если поездка на море не была спланирована заранее, и времени на получение визы уже нет – не стоит отчаиваться. Кроме Турции, для украинцев доступен целый перечень безвизовых пляжных курортов, среди которых достаточно популярные направления.

ОАЭ . Еще несколько лет назад к списку безвизовых стран для украинцев добавились и Арабские Эмираты. Туристическое направление удобно прямыми перелетами, широким выборов туров, отличным сервисом и погодой.

. Еще несколько лет назад к списку безвизовых стран для украинцев добавились и Арабские Эмираты. Туристическое направление удобно прямыми перелетами, широким выборов туров, отличным сервисом и погодой. Египет . Помимо отсутствия требований к визам, Египет также очень демократичен по ценам на туры, а красивейшее Красное море, остается приятным для купания в любое время года. Для отдыха на самом популярном курорте Египта – Шарм-эль-Шейхе – виза тоже не понадобится.

. Помимо отсутствия требований к визам, Египет также очень демократичен по ценам на туры, а красивейшее Красное море, остается приятным для купания в любое время года. Для отдыха на самом популярном курорте Египта – Шарм-эль-Шейхе – виза тоже не понадобится. Доминикана . Курорт, где празднование Нового года станет действительно экзотическим. Самые ярые поклонники пляжного отдыха смогут вдоволь позагорать и поплавать, перед возвращением в холодный январь. Зима в Доминикане считается идеальным сезоном для отдыха.

. Курорт, где празднование Нового года станет действительно экзотическим. Самые ярые поклонники пляжного отдыха смогут вдоволь позагорать и поплавать, перед возвращением в холодный январь. Зима в Доминикане считается идеальным сезоном для отдыха. Таиланд и Шри-Ланка . Страны с безупречными погодными условиями, куда можно сбежать на Новый год. Виза в Таиланд украинцам не нужна, если продолжительность отдыха не будет превышать 30 дней. А на Шри-Ланку необходима электронная виза, оформление которой не займет слишком много времени.

. Страны с безупречными погодными условиями, куда можно сбежать на Новый год. Виза в Таиланд украинцам не нужна, если продолжительность отдыха не будет превышать 30 дней. А на Шри-Ланку необходима электронная виза, оформление которой не займет слишком много времени. Сейшелы и Мальдивы. Сказочные острова всегда были желанным местом для тех, кому пляж милее новогоднего снега. Так, виза на Мальдивы оформляется в аэропорту, а для путешествия на Сейшельские острова виза совсем не нужна. Не так давно Сейшелы запустили чартерные рейсы, так что перелеты стали более быстрыми и доступными.

Лучшие пляжные вечеринки в мире

Любители эксклюзивного и яркого отдыха обязательно должны рассмотреть пляжные вечеринки, как один из вариантов празднования Нового года. Тем более, что список самых лучших из них уже давно составлен.

Остров Пханган, Таиланд

Фото: cntraveller

На таиландских пляжах проводится уйма вечеринок в канун Нового года, но самая известная из них – Full Moon Party. Она проходит на пляже Хаад Рин. Гуляния начинаются после заката солнца и веселье продолжается до самого рассвета.

На полпути к острову Пханган, находится комплекс вилл Anantara, которые можно снять, чтобы возвращение домой с вечеринки было незабываемым. Поездка на лодке через бирюзовую воду на рассвете станет одним из лучших воспоминаний.

Гоа, Индия

Фото: TripAdvisor

Канун Нового года – лучшее время года для вечеринок на Гоа, с фейерверками и праздничными мероприятиями по всему побережью штата. Но самые яркие вечеринки проводятся в туристическом городке Анжуна, где ди-джеи мирового класса развлекают публику до самого утра.

Любителям менее шумных мероприятий, стоит отправиться на белоснежный пляж на юге Индии, Палолем. Бухта усеяна старыми и уютными пляжными барами, где в полночь играет живая музыка, запускаются фейерверки и готовят вкусные коктейли.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: cntraveller

В это время года в Рио – настоящее лето, поэтому большинство вечеринок переносят из душных баров на пляжи. В канун Нового года около 2 млн человек собираются на пляже Копакабана, протяженность которого составляет около 4 км. Гости праздника танцуют самбу, пьют шампанское и запускают салюты, но для того, чтобы занять хорошее место, на пляж нужно прийти около 10 вечера.

В Рио на Новый год принято одеваться в белое, чтобы быть более удачливым в новом году. Но слишком дорогие костюмы лучше оставить в отеле, так как одна из местных традиций на Новый год – обливать друг друга шампанским в духе "Формулы-1".

Кейптаун, Южно-Африканская Республика

Фото: cntraveller

Самые шумные вечеринки проходят на набережной Виктории и Альфреда, расположенной на берегу Атлантического океана, в гавани Столового залива. В одном месте можно будет найти ужин, живую музыку, танцы и фейерверки, а также полюбоваться видом на Столовую гору.

Для романтического праздничного пикника больше подойдет один из пляжей пригорода Кейптауна, Клифтона. Одним из самых гламурных пляжных клубов в городе считается Pacha в Grand Africa, на частном пляже Grand, напротив острова Роббен.