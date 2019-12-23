Магическая атмосфера зимней сказки Passage 15

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"Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо!"

Ганс Христиан Андерсен

В этом году команда мерчандайзеров Helen Marlen Group под чутким руководством Владимира Черкуна решила превратить витрины бутика Passage 15 в авторскую интерпретацию сказки "Снежная королева". Чтобы передать ее волшебную зимнюю атмосферу, все цвета, кроме белого, были исключены из композиции, а в качестве основных элементов использовали заснеженные ветви лесных деревьев, зеркальные отражения и светящиеся инсталляции.

В ледяном сердце праздничных витрин эффектная игра на контрастах, в которой эклектичный Sacai перекликается с изысканными Christian Louboutin и Gianvito Rossi.

Окунитесь в магическую атмосферу зимней сказки Passage 15, не смотря на столь бесснежную погоду.

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