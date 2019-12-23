Магическая атмосфера зимней сказки Passage 15
2019-12-23 12:23:58
Новости компаний
"Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо!"
Ганс Христиан Андерсен
В этом году команда мерчандайзеров Helen Marlen Group под чутким руководством Владимира Черкуна решила превратить витрины бутика Passage 15 в авторскую интерпретацию сказки "Снежная королева". Чтобы передать ее волшебную зимнюю атмосферу, все цвета, кроме белого, были исключены из композиции, а в качестве основных элементов использовали заснеженные ветви лесных деревьев, зеркальные отражения и светящиеся инсталляции.
В ледяном сердце праздничных витрин эффектная игра на контрастах, в которой эклектичный Sacai перекликается с изысканными Christian Louboutin и Gianvito Rossi.
Окунитесь в магическую атмосферу зимней сказки Passage 15, не смотря на столь бесснежную погоду.
Интересные факты:
- Было использовано около 5000 м декоративной нити для имитации снега.
- Монтаж длился безостановочно 48 часов
- Для витринной подсветки было использовано около 230 м LED ленты.