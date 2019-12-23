Эмануэль Унгаро. Величие и скандалы легендарного модного дома

Вчера стало известно о смерти одного из культовых французских кутуюрье XX века. "Король принтов" и ярких цветовых решений ушел из жизни в возрасте 86 лет. Фокус вспоминает знаковые вехи из жизни одной из ключевых личностей в мире моды прошлого столетия

С эпохой пика популярности его модного дома связаны значимые периоды мировой моды. Яркие цвета, соблазнительные силуэты и другие модные коды эпохи 1970-х, начала 1980-х годов плотно переплетены в биографии творца с масштабными скандалами, определившими развитие истории моды на многие годы.

Талант знаменитый кутюрье унаследовал от отца-закройщика, которого, позже часто называл своим главным наставником. В начале пути будущая fashion-знаменитость шил платья для младшей сестры и одежду для знакомых семьи.

Эмануэль Унгаро родился в семье итальянцев, бежавших от фашистского резжима на юг Франции. Именно там прошло детство будущей парижской знаменитости от моды. По факту наступления совершеннолетия, юный модельер отправился в столицу Франции, где некоторое время набивал руку в ателье Кристобаля Балансьяги. Десять лет спустя талантливый портной открывает собственное ателье в паре с возлюбленной - шведским дизайнером Соней Кнапп. Позже кутюрье вспоминал, что в первом помещении, арендованом для ателье, им с сотрудниками было так тесно, что они буквально натыкались друг на друга в течение дня.

В те времена модельер черпал вдохновение в творчестве Балансьяги. В его первой коллекции прет-а-порте, встречались А-образные силуэты, пальто-трапеции и другие смелые решения, опережающие эпоху.

Через некоторое время Унгаро выработал собственный легко узнаваемый стиль: сексапильность в сочетании с некоторой сдержанностью. Маэстро нравилось делать женщин сексуальными, но не беспомощными. Позже именно так характеризовали стиль Унгаро модные критики и журналисты, цитируя одну из преданных поклонниц модного дома, Линн Уайатт.

Дом Emanuel Ungaro быстро обзавелся звездными клиентами. Среди поклонниц его творчества оказались Джеки Кеннеди, женщины из династии Ротшильдов, а также, будущая дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Звездных поклонниц кутюрье принимал в своем роскошном ателье на авеню Монтень.

Пик творчества Эмануэля Унгаро пришелся на конец 1970-х - начало 1980-х годов. Дизайнер не боялся эксперементировать с яркими цветами и элементами декора. В его коллекциях встречались фиолетовый, апельсиновый цвета, а также, оттенок фуксии. А из числа декоративных элементов можно выделить кокетливые оборки и вырезы. Его поклонницы безошибочно узнвали творения мастера по его знаменитому принту-гороху и авангардным геометрическим решениям. К слову, именно Унгаро является прородителем многослойного образа, с участием нескольких элементов одежды, надетых один на другой.

В середине 1980-х Унгаро создает первую мужскую коллекцию и сопровождает ее презентацию выпуском авторского парфюма. Первый фирменный аромат Diva был создан в 1983 году и имел колоссальный успех, а лицом его стала известная французская актриса Анук Эме, с которой у кутюрье был продолжительный роман.

В конце 1990-х кутюрье решает найти преемника, который возглавит производственные и творческие процессы модного дома. Ему повезло отыскать его в лице другого талантливого итальянца - Джамбаттиста Валли.

Одаренный дизайнер возглавлял модный дом Унгаро почти до выхода маэстро-основателя на пенсию, вплоть до 2005 года. С того момента легендарный дом моды пережил не один тяжелый период. Актив был куплен интернет-магнатом Асимом Абдуллой за $84 миллиона, за последние четырнадцать лет прошло семь несколько известных и не очень дизайнеров. Среди них — Питер Дандас, Эстебан Кортазар, Джайлс Дикон и даже скандально известная актриса Линдсей Лохан, которая не раз повергала парижский бомонд в состояние шока. Стоит отметить, что участие Линдси в работе модного дома было обоюдо странным решением, из которого, впрочем, актриса вышла с профитом в виде строчки в резюме и немалых отсутпных.

В настоящее время модный дом возглавляет Марко Колагросси, который пришел на смену малоизвестному итальянскому дизайнеру Фаусто Пульиси в 2017 году.