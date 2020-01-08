Время крепко держаться за руки. Украинские знаменитости комментируют авиакатастрофу в Иране

Звезды украинского шоу-бизнеса комментируют в социальных медиа крушение украиского самолета в Тегеране

В ночь на 8 января 2020 года стало известно о крушении украинского борта авиакомпании МАУ в пригороде иранской столицы.Самолет Boeing-737, выполняыший рейс PS752 Тегеран - Киев разбился спустя несколько минут с момента взлета.

В настоящее время Иран и Украина договариваются о совместном расследовании трагедии, посольства стран обмениваются соболезнованиями, а украинская общественность по-настоящему шокирована произошедшим, ведь авиакатастрофа в Иране - самая масштабная за историю независимой Украины.

Утро началось со страшных новостей, за которыми последовали многочисленные посты со словами сочувствия родственникам погибших от украинских знаменитостей, которые не могли оставаться в стороне от произошедшего. На своих страницах в социальных сетях опубликовали слова поддержки Маша Ефросинина, Владимир Остапчук, Катя Осадчая, Святослав Вакарчук и другие отечественные селебрити. Впрочем, один из первых постов сочувствия появился на Инстаграм аккаунте первой леди Украины Елены Зеленской.

Елена Зеленская

"Страшная катастрофа, моментально унесла 176 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран – Киев". Тяжелая и невосполнимая потеря".

Маша Ефросинина

Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и спустя две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе. Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось около 180 человек, включая членов экипажа! Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших.

Катя Осадчая

Жахливі новини(

Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі.

Владимир Остапчук

Авиакатастрофа над Тегераном.

168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Прошерстил британские СМИ - пишут, что самолёт пропал с радаров через 2 минуты после взлёта и разбился из-за “engine malfunction”, то есть «неполадок в двигателе».

Обгоревшие детали самолёта разбросаны по всему пригороду иранской столицы...

Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям…

Янина Соколова

Boeing 737 МАУ розбився у Тегерані.

Загинули всі:

15 громадян України.

71 громадянин Ірану

73 громадянина Канади

4 громадянина Німеччини

3 громадяни Великої Британії

8 громадян Швеції

6 громадян Афганістану

Співчуття родинам загиблих

Чекаємо розшифровки чорних скринь аби зрозуміти чи була це технічна несправність.

Літак загорівся на малій відстані від землі. Супер потужний двигун...

Все на очах повітряних служб Ірану.

Сподіваюся на швидке розслідування трагедії.

МАУ від сьогодні припиняє літати до Ірану.

Святослав Вакарчук

Жахлива трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

Регина Тодоренко

Невероятная трагедия... Мои искренние соболезнования всем семьям и близким погибших.

Юрий Горбунов

"Страшная трагедия постигла Украину. Сочувствую всем семьям погибших... Ужасно!"

Монатик

"Какие ужасные новости... Большая трагедия. Искренне сочувствую. Сочувствую всем родственникам погибших".

Дзидзьо

"Выражаю соболезнования семьям погибших украинского самолета в Тегеране, среди которых 11 – украинцев".

Сергей Бабкин

"Царство Небесное всем погибшим в этой авиакатастрофе... Сочувствую каждой семье".

