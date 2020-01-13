"Мы стали чужими". Принц Уильям прокомментировал решение брата сложить королевские полномочия

Герцог Кембриджский пребывает в "глубокой печали"

37-летний принц Уильям впервые прокомментировал решение герцога и герцогини Сассекских сложить королевские полномочия. По словам герцога Кембриджского их отношения с братом уже никогда не будут таким, как прежде. Об этом сообщает газета Times.

"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять – мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать, – это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения. Мне хочется, чтобы мы все были командой", – сказал принц Уильям.

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Как сообщают инсайдеры, сейчас герцог Кембриджский пребывает в "глубокой печали". Уильям не перестает надеяться, что принц Гарри и его супруга когда-нибудь все же смогут снова найти общий язык с родными.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.