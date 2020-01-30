Отчаянный. Певец Зейн представил клип, снятый на Дарницком вокзале в Киеве (Видео)

Основной локацией съемок стал недостроенный инфраструктурный объект в украинской столице

15 ноября фанаты мировой поп-звезды из Британии Zayn наконец-то услышали новый сингл Flames ("Огонь"), который стал первым релизом исполнителя после паузы почти в полгода. Zayn записал его, объединившись с соотечественником, поп-соул-певцом Jungleboi, и голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB.

Песня, своеобразный коктейль из лирической баллады, блюзовой мелодики и танцевальных поп-ритмов, уже получила прекрасные отклики ведущих музыкальных критиков, в очередной раз высоко оценивших вокальные возможности Zayn, фортепианное исполнение R3HAB и ритмику Jungleboi.

Коллаборацию R3HAB & ZAYN & Jungleboi уже назвали "огненным хитом" и прочат будущему клипу Flames, выход которого состоялся сегодня, 30 января 2020, на официальном YouTube-канале певца, не меньший успех, чем Dusk till Dawn, набравшему более миллиарда просмотров.

Съемки клипа Flames прошли 31 октября и 1 ноября в Киеве. Локациями были выбраны Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал. Режиссером клипа стал один из топовых клипмейкеров Фрэнк Борин (Frank Borin), сорежиссеркой — его жена Иванна. В послужном списке Фрэнка — работы с Робертом Земекисом, Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys, Bon Jovi.

Также в видео использовали маски украинской арт-студии Bob Basset — Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями,