Фильм "Джокер" был лидером по числу номинаций, но одержал победу всего в трех

Лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стала картина режиссера Сэма Мендеса "1917". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что фильм был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них. Картина получила награды за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, а Мендес удостоился "Бронзовой маски" в номинации Лучшая режиссерская работа.

Приз за Лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, который исполнил роль "Джокера" в одноименной картине Тодда Филлипса.

В номинации Лучшая женская роль победила американская актриса Рене Зеллвегер, которая сыграла певицу и актрису Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди" Руперта Гулда.

Фильм "Джокер" был лидером по числу номинаций (11), но одержал победу всего в трех из них. Помимо "Бронзовой маски" Феникса, наградами был отмечен звук и кастинг ленты.

В номинации Лучший оригинальный сценарий и Лучший неанглоязычный фильм победу одержала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония является своеобразной генеральной репетицией "Оскара", так как в большинстве случаев предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году историческая лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм.