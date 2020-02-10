Можно по-разному относиться ко Дню святого Валентина, но как-то пережить и отпраздновать его нужно. Фокус собрал несколько неплохих вариантов, как можно будет отметить этот немного странный праздник

Пейте пиво в душе вдвоем

Останьтесь дома! Пейте пиво в душе вдвоем, представляя, что вы в отпуске и позволяете себе то, что, чего обычно не делаете. И совершенно не нужно придаваться сумасшествию. Просто наслаждайтесь теплом и обществом друг друга в зимнее время года. Если вы отпривитесь куда-нибудь после этого, душ - отличное начала праздника, а если нет - само по себе такое времяпрепровождение выглядит довольно романтичным.

Рисуйте портреты друг друга

Особенно, если вы не умеете рисовать! Поверьте, это очень забавно. Все, что вам понадобится - газеты на полу, краски, два холста и пару бокалов вина. Это не только забавно, но и очень романтично. Главное, вы увдите себя в самом необычном свете и цвете! А еще, эти портреты можно будет повесить где-нибудь в вашем общем жилье. Они помогут вам расслабиться и посмеяться во время конфликтных ситуаций между вами.

Приготовьте вдвоем лазанью

Если прежде вам не приходилось готовить это блюдо - знайте, оно очень сближает! Все эти слои делают блюдо очень вкусным и романтичным. По спорному мнению многих поваров, это блюдо является отличным афродизиаком. Но даже если это не совсем так, лазанья сможет претендовать на отличный старт вашего романтического ужина.

Сходите вдвоем на эротическое шоу

В любой другой день поход на эротическое шоу может стать не самым уместным событием в вашей совместной жизни. Но в день всех влюбленных такое приключение может стать отличным вариантом для досуга. Если вам неловко идти вдвоем – возьмите друзей и пойдите компанией.

Вспомните свои худшие свидания

Если вы не в паре, соберитесь компанией друзей, купите бутылку вина и рассевшись на полу, расскажите о своих худших свиданиях за вашу жизнь. Во-первых, это немного ободрит вас и вы убедитесь в том, что быть одному не так страшно, как быть с кем-то неподходящим. А во-вторых, вы отлично проведете время, узнав о казусных ситуациях ваших друзей и поймете, что не только вы бывали в дураках.

Возьмите мастер-класс по живописи

Особенно если ни один из вас не имеет способностей к рисованию. Только подумайте, как это будет весело! Вы сможете высмеивать и кокетливо подтрунивать друг над другом.

Пойдите вместе на педикюр или в СПА

Делать маникюр или педикюр – это вообще довольно весело. Особенно, если вы выбирете педикюр, тогда вы сможете болтать с вашим партнером, сплетничать о других посетителях или подслушивать вместе кого-нибудь. Кроме того, можно заказать массаж ног: он очень расслабляет. И потом, у вас обоих будут красивые ноги.

Посмотрите кино в одиночестве

Если вы одиноки, для вас тоже есть вариант для Дня святого Валентина. Оставайтесь дома и просто посмотрите любимые фильмы. Или пойдите в кино в одиночестве. Конечно, вы будете встречать влюбленные парочки, но какое вам будет дело до них, когда выключат свет в кинотеатре и вы останетесь с героями ленты наедине. А потом порадуйте себя чем-то вкусным.

Сходите в русскую баню

Только представьте, вы сидите возле большого крытого бассейна в купальнике или плавках и пьете пиво с огурцами. А ведь это идеальное времяпрепровождение просто идеально для середины февраля.

Сходите на вечеринку анти-День святого Валентина

Между прочим, это прекрасная идея для всех, кто не имеет пары и, соответственно, не имеет планов в этот праздник. Можете собрать одиноких друзей, которые, как и вы, не имеют планов и пребывают в деперссивных настроениях. Вы можете отлично провести время. Можете вместе приготовить ужин или сложные дессерты. Это напомнит вам студенческие вечеринки. Запаситесь спиртными напитками, приготовьте коктейли, после чего идея потанцевать на столе покажется вам привлекательной. Так что, если вы не найдете ребят, которые организуют анти-День святого Валентина в клубе или баре, возьмите организацию на себя. Поверьте, вам понравится эта идея, и, возможно, вы решите собирать друзей каждый год.