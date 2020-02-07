Шерон Стоун присоединилась к князю Монако в деле защиты океанов

2020-02-07 16:52:54

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Актриса посетила частную вечеринку, на которой также присутствовал и Альбер II

В преддверии вручения кинопремии "Оскар" в Голливуде все дни расписаны под вечеринки. И некоторые из них даже посещают венценосные особы. Так, вечеринку Global Ocean Gala, которая проходила в Беверли-Хиллз, посетил князь Монако Альбер II и голливудские звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Вечер был посвящен защите мирового океана от экологической катастрофы, но о чем именно говорили селебрити – осталось за кадром. Вечеринка была частной и прессу на нее не допустили.

мишель родригес

ума турман

Зато князь и приглашенные звезды позировали на "красной дорожке". Кроме князя, который прилетел в США без супруги Шарлен и детей, защищать океаны пришли Шерон Стоун, Ума Турман и Мишель Родригес.

шерон стоун

Все дамы, не сговариваясь, выбрали переливающиеся наряды, вышитые пайетками, напоминающие морскую воду под солнечными лучами.

Как ранее писал Фокус:

 

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