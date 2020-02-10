От Достоевского до Тарантино. О чем рассказывает фильм «Паразиты», ставший сенсацией Оскара

Главным триумфатором церемонии «Оскар-2020» стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо с картиной "Паразиты". Он забрал статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм". А в 2019 году эта драма завоевала Гран-при Каннского фестиваля и множество других призов. Тем удивительнее, что этот фильм оказался малознаком украинским зрителям. Фокус расскажет о чем же картина «Паразиты» и чем еще знаменит режиссер Пон Джун Хо.

Было ваше – станет наше

Бедная южнокорейская семья ютится в грязном подвале, где не ступала нога ведущих "Орла и решки". Уличные бродяги мочатся практически в окошко к живущей в трущобе семье. Надо отметить, что при этом у всех «бедных» хорошие смартфоны, хватает на пиво, но нет денег на вай-фай. В общем – непостижимая азиатская беднота.

Но тут жизнь дает беднякам свой шанс: младший сын обманом устраивается репетитором к школьнице в богатую семью. Да, образование у него имеется. После небольших манипуляций и откровенной лжи он пристраивает в богатый дом еще одним репетитором свою сестру. Уже к другому ребенку.

Далее следует набор классических козней против старой прислуги, и вуаля – к богачам переезжает уже вся бедная семейка. Пон Джун-хо, возможно, не совсем эстетично, но очень практично исследует – как далеко может простираться человеческая жадность. И подлость. "И тварь ли дрожащая" каждый из нас. Или имеет право взять все, что ему необходимо у тех, у кого есть «излишки».

Как известно, в такой истории всегда что-то должно пойти не так. И "тварей" будет в достатке. К концу фильма режиссер сводит всех действующих лиц, все их проклятия и неудовольствия в одном веселом месте. Минут за 5-10 до этого момента вы уже почувствуете, что все закончится, как у Тарантино

Какими фильмами еще знаменит Пон Джун Хо

50-летний режиссер уже давно занимает различные пьедесталы в Европе и мире. Первый значительный фильм «Вторжение динозавтра» получил в 2007 году премию «Золотой ворон» Брюссельского кинофестиваля. Далее в творчестве режиссера все сильнее переплеталась социальная и фантасмогоричная тематика, это касалось и фильмов «Сквозь снег» и просто «марша веганов» картины «Окча». И вот в «Паразитах» Пон Джун Хо снял уже чисто социальную драму, за которую и получил четыре Оскара и Золотую пальмовую ветвь. Для тех, кому понравятся «Паразиты», посоветуем посмотреть еще два малоизвестных у нас фильма Пон Джун Хо.

«Сквозь снег» (2013)

Будущее после апокалипсиса. Уцелел один поезд, несущийся по железной дороге вокруг земли. В последних вагонах чернь и рабочие, они мало едят и много работают, чтобы поезд мог продолжать свой путь. В первых вагонах – элита, бары и гидропоника. Будет революция, кровавая и беспощадная. Великолепные актеры: Крис Эванс, Тильда Суинтон, Джейми Белл.

«Окча» (2017)

Веганский пропагандистский фильм. Злая корпорация во главе все с той же Суинтон вывела специальную породу "мясных свиней", чтобы успеть накормить всю голодающую планету мясом. Но одна маленькая корейская девочка пошла на перекор всему миру, защищая случайно доставшуюся ей милую жирную Окочу. Она пройдет через большие испытания, чтобы спасти свинью от бойни.